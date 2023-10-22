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شاهد.. طفلة رضيعة تنجو بإعجوبة من تحت الإنقاض في غزة

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات
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نجاة رضيعة بأعجوبة بعد إنقاذها واخراجها من تحت الانقاض في غزة

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