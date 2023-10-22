ميسي ينهي موسمه مع ميامي في الترتيب قبل الأخير ويحسم الجدل بشأن انتقاله الى السعودية او العودة لبرشلونة

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موسمه مع إنتر ميامي، بالخسارة أمام شارلوت بهدف دون رد، فجر اليوم الأحد بالجولة الختامية من عمر مسابقة الدوري الأمريكي.

وسجل الكولومبي كيرون فارغاس، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى وصلت له، ليراوغ مدافع إنتر ميامي ويسدد الكرة على يسار حارس المرمى.

وكانت هذه المباراة تحصيل حاصل لإنتر ميامي بعدما فشل الفريق في بلوغ التصفيات النهائية للدوري الأمريكي.

وبذلك، ينهي إنتر ميامي موسمه في المركز الـ14 "قبل الأخير" في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 34 نقطة.

وسيحصل ميسي وفريقه على إجازة مدتها أسبوع، قبل خوض الجولة الاستعراضية في الصين، بعدما أعلن "البرغوث" استمراره مع إنتر ميامي وعدم رغبته في الرحيل ولو على سبيل الإعارة إلى الدوري السعودي أو العودة إلى برشلونة.

وأكد ميسي استمراره مع الفريق الأمريكي، قائلا: "سألعب باقي مباريات الموسم الحالي مع إنتر ميامي حتى بعد فقدان الأمل بالمنافسة على لقب الدوري لكي أصل إلى الأرجنتين في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر القادم، وأنا بكامل جاهزيتي".

وكشف ميسي أنه بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، سيسافر مع أسرته إلى الأرجنتين لقضاء فترة إجازة طويلة.

وأضاف: "لأول مرة منذ سنوات عديدة، سأكون قادرا على قضاء فترة إجازة طويلة مع أسرتي.. سأستمتع بوقتي في الأرجنتين، قبل العودة إلى ممارسة كرة القدم مجددا".

وأوضح ميسي في ختام تصريحاته، أنه سيعود إلى تدريبات نادي إنتر ميامي، في يناير 2024 للاستعداد مع الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد في أمريكا.