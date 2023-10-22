رئيس الأركان في زيارة للمرابطين في محور كتاف والبقع بصعدة

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، الأوضاع الميدانية والعملياتية ومستوى جاهزية الوحدات العسكرية المرابطة في محور كتاف ومحور البقع بمحافظة صعدة، وتفقد أحوال المقاتلين في خطوط النار المتقدمة في نطاق عمليات المحورين.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، ومدير داىرة العمليات الحربية للعميد الركن يخيى العيزري، التقى الفريق بن عزيز بقادة المحاور والألوية والوحدات والقيادات الميدانية، واستمع إلى احاطات شاملة حول طبيعة انتشار القوات في مسرح العمليات والمهام الموكلة إليها، ومستوى تنفيذ الخطط التدريبية والقتالية والمعنوية..ناقلا للقادة والضباط وضباط الصف والافراد تحايا رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بجهود القادة والقوات في محوري البقع وكتاف وبما شاهده من التنظيم والضبط والجهوزية للوحدات.. معبراً عن فخره بكفاءة واحترافية ومعنوية القادة والأبطال والمقاتلين في خطوط الفداء والكرامة دفاعا عن راية الجمهورية اليمنية والثوابت الراسخة، ومواجهة تنظيم جماعة الحوثي الارهابية ومشروعها الإيراني.

وشدد على أهمية الحفاظ على اليقظة الدائمة لمواجهة أية تطورات والتصدي لأية عمليات عدائية فالمليشيا الحوثية نهجها الغدر والانتقام.. مشيراً إلى المهام الإضافية الموكلة إلى القوات المرابطة في الحدود الشمالية للجمهورية اليمنية وهي تأمين الحدود ومنع عمليات تهريب السلاح والمخدرات التي تديرها العصابة الحوثية وإيران ضمن مخططات منظمة تسعى لزعزعة أمن الحدود وتهديد دول الجوار.

وقال: "عدونا واحد، هو الحوثي وايران.. قضيتنا عادلة وأهدافنا واضحة، فهدفنا الأساسي هو فرض خيار السلام الدائم والعادل وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة وبناء دولته وتحقيق حريته وكرامته ومستقبله الزاخر في ظل دولة آمنة ونظام مستقر تسوده المساواة والعدالة".

وأضاف الفريق بن عزيز: "نحن نقف في هذه المعركة اليمنية العروبية موقنين أن النصر حليفنا.. ويقف إلى جانبنا أشقائنا العرب، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، بمواقفها الثابتة ودعمها الفاعل لليمن وقيادته وقواته المسلحة ومقاومته لأفشال مخططات تحويل اليمن إلى ساحة لمشروع ولاية الخميني وقاعدة فارسية لتصدير الارهاب والفوضى للمنطقة العربية وتهديد الأمن القومي العربي والإقليمي والعالمي".