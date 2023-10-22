عاجل: أول الصور لإعصار ''تيج'' الذي يضرب ثلاث محافظات شرق اليمن صواريخ حماس أجبرت فريق بايدن على اتخاذ تدابير أمنية خلال زيارة دولة إلى إسرائيل أشبه بأفلام الرعب.. مشاهد من قصف إسرائيلي على منطقة سكنية بغزة من أين تحصل إسرائيل على 220 ألف برميل نفط يومياً ظهور السماء باللون وردي يرعب سكان مدينة بريطانية.. هل هي نهاية العالم ؟ إستعدادات عسكرية ضخمة للجيش الأميركي في الشرق الأوسط.. وهذه تفاصيل الخطة قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة أميركا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن غزة...تفاصيل للهروب من صواريخ غزة ..إسرائيل تضيف 14 تجمعا سكنيا إلى خطة الإخلاء طوفان الأقصى يغزو واشنطن والكشف عن 400 مسؤول أميركي غاضبون من دعم إسرائيل.. تفاصيل
اول الصور لاعصار تيج.. السيول الجارفة تقطع الطريق امام المركبات في منطقة سلبة الصمود وسط مدينة حديبو في سقطرى، بعد وصول الاعصار الى الدرجة الثالثة قبالة سواحل جزيرة سقطرى مع تأثيرات مباشرة لجدار الإعصار بمناطق شرق الجزيرة ويتوقع ان يمتد الى المهرة وحضرموت خلال الساعات القادمة..