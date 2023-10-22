عاجل: أول الصور لإعصار ''تيج'' الذي يضرب ثلاث محافظات شرق اليمن

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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اول الصور لاعصار تيج.. السيول الجارفة تقطع الطريق امام المركبات في منطقة سلبة الصمود وسط مدينة حديبو في سقطرى، بعد وصول الاعصار الى الدرجة الثالثة قبالة سواحل جزيرة سقطرى مع تأثيرات مباشرة لجدار الإعصار بمناطق شرق الجزيرة ويتوقع ان يمتد الى المهرة وحضرموت خلال الساعات القادمة..