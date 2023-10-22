أشبه بأفلام الرعب.. مشاهد من قصف إسرائيلي على منطقة سكنية بغزة

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نشر عضو لجنة الطوارئ في قطاع غزة، عاصم النبيه، مقطعا مصورا يظهر فيه قصف إسرائيلي واسع على محيط برج هديل السكني في القطاع، وتحول المكان إلى ما يشبه أفلام الرعب.

واحتمت طفلة بالنبيه حينما كان يفر هو وآخرون من القصف الإسرائيلي المتكرر، ونجوا في اللحظات الأخيرة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن أكثر من 50 شهيدا سقطوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الليلة الماضية.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد أربعة مواطنين، بينهم سيدتان وطفل، في غارة إسرائيلية على منزل يعود إلى عائلة الأسطل وسط مدينة خانيونس، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

واستشهد عدد من المواطنين في قصف منطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين.

واستشهد عدد من المواطنين في قصف منزلين في رفح، كما استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر بعد استهداف منزل في خربة العدس في رفح. وفي المنطقة الوسطى، استهدف طيران الاحتلال منزلا في مخيم المغازي، وشن غارات مكثفة في خانيونس تركزت في المناطق الشرقية، وأراض زراعية، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات