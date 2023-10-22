قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم (الأحد )، إن قصفاً صاروخياً إسرائيلياً على مطاري دمشق وحلب أسفر عن مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح.

ووفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، فقد ذكرت الوزارة على صفحتها على «فيسبوك»، نقلاً عن مصدر عسكري، أن الضربات الجوية أدت إلى خروج المطارين من الخدمة بعد أن ألحقت أضراراً بمهابطهما.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن وزارة النقل قولها إنه تم تحويل الرحلات الجوية المقررة عبر مطاري دمشق وحلب لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي