أميركا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن غزة...تفاصيل للهروب من صواريخ غزة ..إسرائيل تضيف 14 تجمعا سكنيا إلى خطة الإخلاء طوفان الأقصى يغزو واشنطن والكشف عن 400 مسؤول أميركي غاضبون من دعم إسرائيل.. تفاصيل لأول مرة مدرجات نادي ديري الأيرلندي تشتعل بأعلام فلسطين وهتافات لغزة قيادي في حماس يكشف تفاصيل أسباب أسر مدنيين أثناء طوفان الأقصى الكشف عن فضيحة مدوية في مصنع صيني والأمن يتدخل التصعيد الحوثي في الحديدة يضاعف موجات النزوح بأعلى نسبة بحسب إحصاءات رسمية المغربي أشرف حكيمي أفضل مدافع أيمن في العالم إدانة حقوقية لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد سكان غزة دائرة التعليم بإصلاح المهرة تقيم دورة تدريبية للمعلمين بالمحافظة
أفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والجيش في إسرائيل، الأحد، أن السلطات أضافت 14 تجمعا سكنيا إلى خطة الإخلاء في شمالها.
وقالت قناة "12" الإسرائيلية إن التجمعات التي سيتم إخلاؤها هي: سنير، ودان، وبيت هليل، وشير يشوف، وهغوشريم، وليمان، وماتسوفا، وأيالون، وغورين، وغرانوت، وهجليل، وابن مناحيم، وساسا، وتسيفون، وراموت نفتالي.
وتقع التجمعات المذكورة قرب حدود إسرائيل مع لبنان وسوريا. ويأتي الإعلان وسط تبادل للهجمات الصاروخية والقذائف على الحدود الشمالية مع لبنان، بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله والفصائل المتحالفة معه من جهة أخرى، على مدار الأيام الأخيرة.
ويوم الإثنين الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يخطط لإجلاء المدنيين الذين يعيشون في التجمعات التي تبعد مسافة كيلومترين عن الحدود اللبنانية.
وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع، أنه سيتم نقل السكان إلى دور الضيافة التي تمولها الدولة، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت على الخطة.
وتتخوف تل أبيب من أن تتحول الحرب الجارية مع حماس إلى صراع إقليمي أكبر، حسب ما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، السبت.
وصباح الأحد، حذر كورنيكوس عبر منصة "إكس" بأن "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا، إنما قد يخسر فيها الكثير