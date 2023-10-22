لأول مرة مدرجات نادي ديري الأيرلندي تشتعل بأعلام فلسطين وهتافات لغزة

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اشتعلت مدرجات نادي ديري الأيرلندي بالأعلام الفلسطينية، والهتافات المتضامنة مع غزة، خلال إحدى مبارياته.

ورفعت الجماهير الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مساندة للقضية الفلسطينية، في ظل العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة.

وهذه ليست الفعالية الأولى التي تتضامن فيها مدينة "ديري" الأيرلندية مع فلسطين، إذ جابت مسيرة كبيرة شوارعها، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية، ولافتات مناهضة للاحتلال وعدوانه على القطاع.

كما رفعت على نصب تذكاري في المدنية صور شهداء فلسطينيين قتلوا بقصف الاحتلال، ورسم عليه علم كبير لفلسطين، وكتب عليها: أنت الآن تدخل ديري الحرة.

وتظاهر مئات الآلاف في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت؛ دعما للفلسطينيين، وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، رفعت فيها الأعلام الفلسطينية، وردد المشاركون هتافات مناهضة للحرب، ومؤيدة لحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم.

وقال مراسل "عربي21”، إن نحو 300 ألف من أنصار القضية الفلسطينية تظاهروا في لندن اليوم؛ رفضا للحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أسبوعين.

يشار إلى أن العديد من الفعاليات الحاشدة في المملكة المتحدة انطلقت لدعم الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف العدوان على غزة.

وجاءت هذه المظاهرة بدعوة من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا "PFB"، وحملة التضامن البريطانية مع فلسطين PSC، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا MAB، وتحالف "أوقفوا الحرب"، وتحالف أوقفوا التسليح النووي.

وشهدت المملكة المتحدة تظاهرات حاشدة تدعو لوقف العدوان على غزة، وتطالب الحكومة البريطانية بإيقاف إرسال الأسلحة لحكومة الاحتلال