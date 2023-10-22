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الكشف عن فضيحة مدوية في مصنع صيني والأمن يتدخل

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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انضم جهاز الأمن العام الصيني للتحقيق في واقعة استخدام عامل لإحدى حاويات التخزين كمرحاض في مصنع الجعة المعروف "تشينغداو" .

وانتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي الصينية في 19 أكتوبر، وظهر فيه كيف دخل أحد عمال مصنع الجعة عمدا إلى حاوية بها مواد خام تدخل ضمن مكونات الإنتاج، حيث قضى حاجته هناك، وقد أثار الفيديو ضجة كبيرة بين مستخدمي الإنترنت.

وعلى وقع الفضيحة أعلنت الشركة في بيان نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي Weibo: "تولي شركتنا أهمية كبيرة لهذه الحادثة، وقد قمنا على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية لعمل اللازم، وهي تتولى التحقيق".

وأكدت الشركة أنها ستواصل من جانبها العمل لضمان جودة منتجاتها، وأنها ترحب بالرقابة الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن شحنة المواد الموجودة في الحاوية قد تم التحفظ عليها، وختمها بالشمع الأحمر

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