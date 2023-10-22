التصعيد الحوثي في الحديدة يضاعف موجات النزوح بأعلى نسبة بحسب إحصاءات رسمية المغربي أشرف حكيمي أفضل مدافع أيمن في العالم إدانة حقوقية لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد سكان غزة دائرة التعليم بإصلاح المهرة تقيم دورة تدريبية للمعلمين بالمحافظة خفر السواحل في المهرة تعلن تدابير احترازية لمرتادي البحار العليمي" يوجّه الحكومة وسلطات المهرة وحضرموت وسقطرى برفع الجاهزية للحدّ من آثار العاصفة "تيج" مسيرات متواصلة في مأرب تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي جنود ومستوطنون يقومون بتقييد وضرب وحرق والتبول على ثلاثة فلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم في الضفة الغربية تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب..تفاصيل مليشيا الحوثي تقر بمصرع 19 مسلحا من أتباعها بنيران القوات الحكومية
تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري يتسبب بنزوح ما يقارب 14 ألف شخص بحسب إحصاءات رسمية .
ففي التقرير الأخير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين،أن الموجة الأخيرة من النزوح شملت 2571 أسرة، تتألف من 13879 فرداً، خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضي .
وتصدرت محافظة الحديدة موجات النزوح بنسبة 34 بالمائة، تلتها محافظة تعز بنسبة 23.9 بالمائة، ومحافظة مأرب بنسبة 12 بالمائة، فيما توزعت النسب الباقية على محافظات إب، وأبين، وريمة، وصنعاء.
وكان التصعيد المستمر لهجمات مليشيا الحوثي التي تستهدف الأحياء السكنية في المدن وكذا القرى ومخيمات النازحين بالصواريخ والمدفعية الثقيلة والطيران المسير هو المتسبب الرئيسي في تزايد موجات النزوح وفقاً لتقرير لوحدة التنفيذية