التصعيد الحوثي في الحديدة يضاعف موجات النزوح بأعلى نسبة بحسب إحصاءات رسمية

الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري يتسبب بنزوح ما يقارب 14 ألف شخص بحسب إحصاءات رسمية .

ففي التقرير الأخير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين،أن الموجة الأخيرة من النزوح شملت 2571 أسرة، تتألف من 13879 فرداً، خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضي .

وتصدرت محافظة الحديدة موجات النزوح بنسبة 34 بالمائة، تلتها محافظة تعز بنسبة 23.9 بالمائة، ومحافظة مأرب بنسبة 12 بالمائة، فيما توزعت النسب الباقية على محافظات إب، وأبين، وريمة، وصنعاء.

وكان التصعيد المستمر لهجمات مليشيا الحوثي التي تستهدف الأحياء السكنية في المدن وكذا القرى ومخيمات النازحين بالصواريخ والمدفعية الثقيلة والطيران المسير هو المتسبب الرئيسي في تزايد موجات النزوح وفقاً لتقرير لوحدة التنفيذية