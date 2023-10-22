المغربي أشرف حكيمي أفضل مدافع أيمن في العالم

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تصدر الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة أفضل مدافعي الجهة اليمنى في العالم.
ووفق مؤشر البيانات “data foot”، فحكيمي يعد أفضل ظهير أيمن في العالم بـ100 نقطة، متفوقا على نجوم الفرق الأوروبية، كالإيطالي فيديريكو ديماركو لاعب إنتر ميلان، والإكوادوري بيرفس إستوبينان لاعب برايتون الإنجليزي، والإيطالي فابيانو باريسي من فيورنتينا.
وتم الاعتماد في هذا التصنيف، على إحصائيات اللاعبين هجوميا ودفاعيا، إلى جانب دقة التمريرات وقطع الكرات، فضلا عن المساهمات في بناء الهجمات وتطور اللاعبين في المباريات.
ويبصم اللاعب المغربي على مستويات جيدة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، حيث تألق في 10 مباريات في مختلف المسابقات التي شارك فيها بتسجيله لأربعة أهداف ومساهمته في أخرى.
وشارك حكيمي مع المنتخب المغربي في مباراتي الكوت ديفوار الودية، وليبيريا في تصفيات كأس أفريقيا، وقدم مستوى جيدا في المواجهة الأخيرة التي احتضنها ملعب أكادير الكبير الثلاثاء الماضي.
وكان أشرف حكيمي قد انتقل من إنترناسيونالي الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو، ويمتد عقده مع ممثل العاصمة الفرنسية إلى غاية نهاية يونيو سنة 2026.