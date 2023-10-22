المغربي أشرف حكيمي أفضل مدافع أيمن في العالم حركة حماس تعلن استشهاد عضو مكتبها السياسي "أسامة المزيني" إدانة حقوقية لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد سكان غزة دائرة التعليم بإصلاح المهرة تقيم دورة تدريبية للمعلمين بالمحافظة خفر السواحل في المهرة تعلن تدابير احترازية لمرتادي البحار العليمي" يوجّه الحكومة وسلطات المهرة وحضرموت وسقطرى برفع الجاهزية للحدّ من آثار العاصفة "تيج" مسيرات متواصلة في مأرب تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي جنود ومستوطنون يقومون بتقييد وضرب وحرق والتبول على ثلاثة فلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم في الضفة الغربية تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب..تفاصيل مليشيا الحوثي تقر بمصرع 19 مسلحا من أتباعها بنيران القوات الحكومية
نعت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، السبت، عضو مكتبها السياسي أسامة المزيني (أبو همام ) الذي استشهد إثر قصف للعدو الصهيوني على قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان لها: "إننا وأمام استشهاد هذا القائد الوطني الكبير والذي كرّس حياته في خدمة فلسطين وشعبها الأبي، نؤكّد أن مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة ، فداء لأرضنا ومقدساتنا".
وكان للمزيني حضور قوي في ملف صفقة تبادل الأسرى “وفاء الأحرار” عام 2011 والتي نتج عنها الإفراج عن 1027 اسيرا فلسطينيا مقابل الجندي جلعاد شاليط، كما تنقل المزيني بين عدة مناصب أكاديمية وحركية، فضلا عن تعرضه للاعتقال في سجون الاحتلال لعدة سنوات.
والمزيني هو القيادي الثالث الذي تعلن حركة حماس، عن استشهاده منذ أن بدأ جيش الإحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من هذا الشهر.