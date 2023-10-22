الأحد 22 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 45

نعت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، السبت، عضو مكتبها السياسي أسامة المزيني (أبو همام ) الذي استشهد إثر قصف للعدو الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها: "إننا وأمام استشهاد هذا القائد الوطني الكبير والذي كرّس حياته في خدمة فلسطين وشعبها الأبي، نؤكّد أن مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة ، فداء لأرضنا ومقدساتنا".

وكان للمزيني حضور قوي في ملف صفقة تبادل الأسرى “وفاء الأحرار” عام 2011 والتي نتج عنها الإفراج عن 1027 اسيرا فلسطينيا مقابل الجندي جلعاد شاليط، كما تنقل المزيني بين عدة مناصب أكاديمية وحركية، فضلا عن تعرضه للاعتقال في سجون الاحتلال لعدة سنوات.

والمزيني هو القيادي الثالث الذي تعلن حركة حماس، عن استشهاده منذ أن بدأ جيش الإحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من هذا الشهر.