دائرة التعليم بإصلاح المهرة تقيم دورة تدريبية للمعلمين بالمحافظة

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أقامت دائرة التعليم بالمكتب التنفيذي بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة دورة تدريبية للمعلمين والمعلمات العاملين في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.
وتأتي هذه الدورة التي أقيمت تحت عنوان طرق التدريس الفعال بالتزامن مع الذكرى الثورة اليمنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وذكرى تأسيس الحزب الثالث والثلاثين.
وقال رئيس دائرة التعليم بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة البروفيسور محمد الهارب بأن هذه الدورة جاءت تلبية لاحتياج القطاع التربوي لمثل هذه الدورات لتطوير قدراتهم بالطرق الصحيحة للتعليم.
وأشار الهارب إلى أن دائرة التعليم بالتجمع اليمني للإصلاح تولي قطاع التدريب والتأهيل اهتماما كبيرا حيث نفذت خلال الفترة السابقة عدد من الدورات للكوادر التربوية ولا تزال في خطتها المستقبلة دورات أخرى.
ودعا الهارب قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بالاهتمام بجودة التعليم والعمل على معالجة الإشكاليات التي يواجهها المعلمين في المحافظة ومراقبة أداء المدارس لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة.
من جانبه أشاد المشاركين في الدورة بدور دائرة التعليم بإصلاح المهرة وسعيها الدؤوب في الارتقاء بمستوى المعلم بمختلف المجالات. وتأتي هذه الدورة ضمن خطة دائرة التعليم بإصلاح المهرة ومساندتها للجهود التي يبذلها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.