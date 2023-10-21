خفر السواحل في المهرة تعلن تدابير احترازية لمرتادي البحار

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اصدرت قوات خفر السواحل بمحافظة المهرة، السبت، عدد من التدابير الاحترازية، لمرتادي البحار، للحد من الأضرار البشرية والمادية التي يمكن أن يخلفها إعصار(تنج) المتوقع وصول تأثيراته سواحل حضرموت خلال الفترة القادمة.
وشملت التدابير منع مغادرة العباري إلى جزيرة سقطرى ابتداءً من يوم السبت، بالإضافة إلى إبلاغ جميع جمعيات العباري بمديرية سيحوت و حصوين و محيفيف بضرورة رفع درجة الجاهزية والحفاظ على العباري.
وأبلغت قوات خفر السواحل المهرة جميع الجمعيات السمكية في القطاع الشرقي بضرورة تجحيب قوارب الصيد إلى اليابسة ابتداءً من اليوم والابتعاد عن تجحيبها في بطون الأودية.
كما أعلنت النقاط الساحلية على الشريط الساحلي للمحافظة رفع درجة الاستعداد والتأهب وتجهيز فرق الإخلاء والإنقاذ للانتشار في القطاع الشرقي لتنفيذ عمليات المساعدة أثناء الإعصار.