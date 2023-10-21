السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، الحكومة والسلطات المحلية في المهرة وحضرموت وسقطرى، برفع حالة الجاهزية واتخاذ التدابير اللازمة تجاه العاصفة الإعصارية "تيج".

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها العليمي، اليوم السبت، بمحافظي محافظات حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، والمهرة محمد علي ياسر، وسقطرى رأفت الثقلي (تابع للانتقالي)، وذلك للاطلاع على آخر مستجدات العاصفة الاعصارية "تيج" التي يتوقع أن تتأثر بها المحافظات الثلاث هذا الاسبوع.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محافظي محافظات حضرموت، والمهرة، وسقطرى، الى استعدادات السلطات المحلية لمواجهة تداعيات العاصفة المدارية، والحد من آثارها المحتملة على المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة.

ووجه العليمي، الحكومة والسلطات المحلية برفع حالة الجاهزية ومضاعفة الاجراءات الاحترازية المنسقة مع مختلف اأجهزة بما فيها العسكرية والأمنية، واللجان المجتمعية، والمنظمات الاقليمية والدولية للحد من اي آثار محتملة للاعصار المداري في المحافظات الشرقية.

وكان مركز الانذار المبكر، قد شدد على المواطنين في محافظتي المهرة وسقطرى وأجزاء من مديريات شرق محافظة حضرموت بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر قبيل دخول الحالة المدارية التي بدأت تأثيراتها اليوم السبت على محافظة سقطرى وما يصاحبها من هطول للأمطار الغزيرة، واشتداد سرعة الرياح على المناطق الساحلية والمياه الإقليمية، داعيًا الى الابتعاد عن بطون الاودية، و تجنب مرور المركبات في مجاريها وفروعها الممتدة الى مداخل المدن والقرى، والتريث في السفر بين المناطق والمديريات المعرضة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للاعصار.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر بتجنب السفر او الإبحار نتيجة للرياح العاتية والاضطراب الشديد للموج في السواحل الشرقية ومياه بلادنا الإقليمية.