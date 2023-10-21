مسيرات متواصلة في مأرب تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

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تتواصل المسيرات الجماهيرية الحاشدة في مدينة مأرب لليوم الرابع على التوالي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.
حيث انطلقت عصر اليوم مسيرة جماهيرية شارك فيها الآلاف من أبناء مدينة مأرب انطلقت من جولة صرواح ثم جابت عددا من شوارع المدينة وصولا إلى جولة الشهيد شعلان وذلك استمرار للمسيرات التضامنية مع أبناء الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عن القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
وقبلها خرجت مساء أمس الجمعة مسيرة نسوية ليلية حاشدة امتدت من جولة صرواح حتى شارع الجامعة وسط مدينة مأرب عبرت فيها الحرائر عن موقفهن المندد بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي الذي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء عدونه الوحشي على القطاع في الـ7 من أكتوبر الجاري.
وأكدت المسيرتان موقف أبناء الشعب اليمني الثابت من القضية الفلسطينية ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ودعمهم بكل السبل والإمكانات المتاحة بما يعزز من صمودهم ويضمن استمرار نضالهم حتى نيل كافة حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف. مجددة إدانة أبناء الشعب اليمني الشديدة لكافة مجازر الاحتلال الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة الأراضي المحتلة وخاصة جريمتي استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس ومستشفى المعمداني في غزة الأسبوع الماضي التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد ومئات الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.