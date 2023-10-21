مليشيا الحوثي تقر بمصرع 19 مسلحا من أتباعها بنيران القوات الحكومية

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أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، مقتل 19 مسلحا من أتباعها خلال معارك في جبهات القتال مع القوات الحكومية، منذ مطلع الشهر الجاري.
وأوضحت وسائل إعلام تابعة للمليشيا، خلال الأيام الماضية، أن القتلى، الذي ينتحلون رتب ضباط، شُيعت جثامينهم في صنعاء وحجة، مشيرة إلى أنهم قتلوا بمواجهات في الجبهات، دون مزيد من التفاصيل.
وخلال الآونة الأخيرة، صعّدت مليشيا الحوثي هجماتها في عدد من الجبهات، رغم الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في البلاد.