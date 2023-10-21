في طريقة الى اليمن عين اعصار تيج تظهر في سواحل عمان وكالة دولية: مزارع الجر بحجة مصدر إطلاق الصواريخ والمسيرات الحوثية ..تفاصيل أبرز المزايا الجديدة في نظام أندرويد 14 جماهير ليفربول تختار أفضل لاعب في مباراة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي حماس تعد مفاجأة قاتلة لـ جيش الاحتلال..صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل قمة بدون بيان ختامي.. تعرف على الجملة التي سببت خلافا حادا بين القادة العرب والمسؤولين الأوروبيين في القاهرة الكشف عن نوعية الصاروخ المُتسبب في مجزرة قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة أمير دولة قطر يغادر مصر فور انتهاء قمة القاهرة دون إلقاء كلمة مظاهرات عارمة و قتحام لفندق مالكه إسرائيلي في برشلونة النجم العربي محمد صلاح يتخطى أسطورتي ليفربول ويواصل كتابة التاريخ
كشفت مصادر ارصادية قبل قليل عن ظهور عين اعصار تيج وارتقائه لاعصار من الدرجة الأولى والاتجاه شمال غرب جزيرة سقطرى ثم سواحل عمان في طريقه الى سواحل اليمن..
وذكرت المصادر أن سرعة الاعصار باتت مرتبطة بسرعة الرياح البالغة 65 عقدة – 120 كم /س..
واكدت المصادر إلى ان الاعصار “تيج” متوقع وصوله للدرجة 3 خلال 24 ساعة بنهاية يوم غد الاحد 22 أكتوبر الجاري ..