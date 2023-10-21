في طريقة الى اليمن عين اعصار تيج تظهر في سواحل عمان

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر ارصادية قبل قليل عن ظهور عين اعصار تيج وارتقائه لاعصار من الدرجة الأولى والاتجاه شمال غرب جزيرة سقطرى ثم سواحل عمان في طريقه الى سواحل اليمن..

وذكرت المصادر أن سرعة الاعصار باتت مرتبطة بسرعة الرياح البالغة 65 عقدة – 120 كم /س..

واكدت المصادر إلى ان الاعصار “تيج” متوقع وصوله للدرجة 3 خلال 24 ساعة بنهاية يوم غد الاحد 22 أكتوبر الجاري ..