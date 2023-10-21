وكالة دولية: مزارع الجر بحجة مصدر إطلاق الصواريخ والمسيرات الحوثية ..تفاصيل

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت وكالة دولية أن مزارع الجر الواقعة بمحافظة حجة اليمنية كانت مصدر إطلاق الصواريخ والمسيرات الحوثية.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن مليشيا الحوثي، أطلقت، يوم الخميس الماضي من مناطق سيطرتها في محافظة حجة عدة صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي مسؤول قوله إن عناصر من مليشيا الحوثي أطلقت عددا من الطائرات المسيرة من ساحل منطقة بحيص التابعة لمديرية ميدي على البحر الأحمر . وتابع المصدر أن الحوثيين أطلقوا أكثر من عشر طائرات مسيرة باتجاه البحر الأحمر، مشيرا إلى أن فريق الإطلاق غادر المنطقة عقب العملية مباشرة.

وعززت الوكالة الصينية روايتها بتأكيد مصدر في السلطة المحلية بمديرية عبس بذات المحافظة موضحة أن الحوثيين أطلقوا عددا من الصواريخ البالستية من منطقة قرب مزارع الجر في المديرية باتجاه البحر الأحمر.