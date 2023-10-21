في طريقة الى اليمن عين اعصار تيج تظهر في سواحل عمان وكالة دولية: مزارع الجر بحجة مصدر إطلاق الصواريخ والمسيرات الحوثية ..تفاصيل أبرز المزايا الجديدة في نظام أندرويد 14 جماهير ليفربول تختار أفضل لاعب في مباراة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي حماس تعد مفاجأة قاتلة لـ جيش الاحتلال..صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل قمة بدون بيان ختامي.. تعرف على الجملة التي سببت خلافا حادا بين القادة العرب والمسؤولين الأوروبيين في القاهرة الكشف عن نوعية الصاروخ المُتسبب في مجزرة قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة أمير دولة قطر يغادر مصر فور انتهاء قمة القاهرة دون إلقاء كلمة مظاهرات عارمة و قتحام لفندق مالكه إسرائيلي في برشلونة النجم العربي محمد صلاح يتخطى أسطورتي ليفربول ويواصل كتابة التاريخ
أكدت وكالة دولية أن مزارع الجر الواقعة بمحافظة حجة اليمنية كانت مصدر إطلاق الصواريخ والمسيرات الحوثية.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن مليشيا الحوثي، أطلقت، يوم الخميس الماضي من مناطق سيطرتها في محافظة حجة عدة صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه البحر الأحمر.
ونقلت الوكالة عن مصدر محلي مسؤول قوله إن عناصر من مليشيا الحوثي أطلقت عددا من الطائرات المسيرة من ساحل منطقة بحيص التابعة لمديرية ميدي على البحر الأحمر . وتابع المصدر أن الحوثيين أطلقوا أكثر من عشر طائرات مسيرة باتجاه البحر الأحمر، مشيرا إلى أن فريق الإطلاق غادر المنطقة عقب العملية مباشرة.
وعززت الوكالة الصينية روايتها بتأكيد مصدر في السلطة المحلية بمديرية عبس بذات المحافظة موضحة أن الحوثيين أطلقوا عددا من الصواريخ البالستية من منطقة قرب مزارع الجر في المديرية باتجاه البحر الأحمر.