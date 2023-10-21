آخر الاخبار

في طريقة الى اليمن عين اعصار تيج تظهر في سواحل عمان وكالة دولية: مزارع الجر بحجة مصدر إطلاق الصواريخ والمسيرات الحوثية ..تفاصيل أبرز المزايا الجديدة في نظام أندرويد 14 جماهير ليفربول تختار أفضل لاعب في مباراة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي حماس تعد مفاجأة قاتلة لـ جيش الاحتلال..صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل قمة بدون بيان ختامي.. تعرف على الجملة التي سببت خلافا حادا بين القادة العرب والمسؤولين الأوروبيين في القاهرة الكشف عن نوعية الصاروخ المُتسبب في مجزرة قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة أمير دولة قطر يغادر مصر فور انتهاء قمة القاهرة دون إلقاء كلمة مظاهرات عارمة و قتحام لفندق مالكه إسرائيلي في برشلونة النجم العربي محمد صلاح يتخطى أسطورتي ليفربول ويواصل كتابة التاريخ

وكالة دولية: مزارع الجر بحجة مصدر إطلاق الصواريخ والمسيرات الحوثية ..تفاصيل

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 206

أكدت وكالة دولية أن مزارع الجر الواقعة بمحافظة حجة اليمنية كانت مصدر إطلاق الصواريخ والمسيرات الحوثية.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن مليشيا الحوثي، أطلقت، يوم الخميس الماضي من مناطق سيطرتها في محافظة حجة عدة صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي مسؤول قوله إن عناصر من مليشيا الحوثي أطلقت عددا من الطائرات المسيرة من ساحل منطقة بحيص التابعة لمديرية ميدي على البحر الأحمر . وتابع المصدر أن الحوثيين أطلقوا أكثر من عشر طائرات مسيرة باتجاه البحر الأحمر، مشيرا إلى أن فريق الإطلاق غادر المنطقة عقب العملية مباشرة.

وعززت الوكالة الصينية روايتها بتأكيد مصدر في السلطة المحلية بمديرية عبس بذات المحافظة موضحة أن الحوثيين أطلقوا عددا من الصواريخ البالستية من منطقة قرب مزارع الجر في المديرية باتجاه البحر الأحمر.

إقراء أيضاً
في طريقة الى اليمن عين اعصار تيج تظهر في سواحل عمان
محافظ حضرموت يطلع على أخر مستجدات العاصفة الإعصارية تيج ويوجه برفع الاستعدادات
البنك الدولي: 27 مليار دولار خسائر القطاع الخاص في اليمن خلال 3 سنوات
عاجل اعصار خطير في طريقه لضرب ثلاث محافظات جنوبية ورئيس الوزراء يوجه السلطات
شاهد ظهور الفريق بن عزيز بعد تواتر أنباء عن محاولة الحوثيين استهدافه.. وهذا ما قا
توجيهات وتحذيرات جديدة للمواطنين بشأن إعصار ''تيج''.. متى يبدأ ومتى سينتهي؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول