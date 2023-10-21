جماهير ليفربول تختار أفضل لاعب في مباراة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، عن اختيار الجمهور لرجل مباراة اليوم السبت ضد إيفرتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلاقى الفريقان في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليفربول بهدفين دون رد، في ديربي ميرسيسايد.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدفي كتيبة يورجن كلوب، أحدهما من ضربة جزاء.

وفتح نادي ليفربول باب التصويت أمام الجماهير من أجل اختيار رجل مباراة اليوم أمام إيفرتون.

واستقر جمهور ليفربول على اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في صفوف الفريق ضد إيفرتون في مباراة ديربي اليوم.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت كذلك عن اختيار الجماهير لـ محمد صلاح كرجل مباراة إيفرتون السبت.