في طريقة الى اليمن عين اعصار تيج تظهر في سواحل عمان وكالة دولية: مزارع الجر بحجة مصدر إطلاق الصواريخ والمسيرات الحوثية ..تفاصيل أبرز المزايا الجديدة في نظام أندرويد 14 جماهير ليفربول تختار أفضل لاعب في مباراة إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي حماس تعد مفاجأة قاتلة لـ جيش الاحتلال..صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل قمة بدون بيان ختامي.. تعرف على الجملة التي سببت خلافا حادا بين القادة العرب والمسؤولين الأوروبيين في القاهرة الكشف عن نوعية الصاروخ المُتسبب في مجزرة قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة أمير دولة قطر يغادر مصر فور انتهاء قمة القاهرة دون إلقاء كلمة مظاهرات عارمة و قتحام لفندق مالكه إسرائيلي في برشلونة النجم العربي محمد صلاح يتخطى أسطورتي ليفربول ويواصل كتابة التاريخ
أعلن نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، عن اختيار الجمهور لرجل مباراة اليوم السبت ضد إيفرتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتلاقى الفريقان في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليفربول بهدفين دون رد، في ديربي ميرسيسايد.
وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدفي كتيبة يورجن كلوب، أحدهما من ضربة جزاء.
وفتح نادي ليفربول باب التصويت أمام الجماهير من أجل اختيار رجل مباراة اليوم أمام إيفرتون.
واستقر جمهور ليفربول على اختيار محمد صلاح كأفضل لاعب في صفوف الفريق ضد إيفرتون في مباراة ديربي اليوم.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت كذلك عن اختيار الجماهير لـ محمد صلاح كرجل مباراة إيفرتون السبت.