حماس تعد مفاجأة قاتلة لـ جيش الاحتلال..صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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مع استمرار عملية طوفان الأقصى” منذ السابع من أكتوبر الجاري، تتناول صحف عالمية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث توقعت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن تكشف الحركة عن “مفاجأة قاتلة” مع تزايد حدة الحرب.

حماس قد تكشف عن “مفاجأة قاتلة”

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها إن “احتمالات كشف حمـاس عن مفاجأة قاتلة، تزداد مع تزايد حدة الحرب في غزة“، وذلك وفقاً لمحللين درسوا قدرات الحركة العسكرية.

ونقلت عن المحللين خشيتهم من أن تكون حماس تحتفظ بترسانة احتياطية أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية مما كشفته خلال الأيام الماضية من الحرب.

من جهتها، قالت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها، إن طهران رغم تزايد تهديداتها الصريحة ضد إسرائيل، لكنها تخشى اتساع نطاق الصراع، وبات الأمر لها الآن يتعلق بثني إسرائيل عن شن هجوم بري على قطاع غزة.

وأوضحت أنه إذا دخلت إسرائيل إلى غزة ولم ترد إيران، فإن مصداقية تهديداتها لإسرائيل سوف تصبح على المحك، لكن إذا اختارت الرد فسيكون من الصعب عليها معايرة ردها مع التحكم في ديناميكيات الصراع في الوقت ذاته.

ويوم أمس الجمعة، قال عضو في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي لديه ضوء أخضر للدخول إلى غزة عند جاهزيته.

وتابع: “الخسائر البشرية في صفوف المدنيين ستكون ثانوية أمام تدمير حماس”.

يأتي هذا وسط مخاف دولية وأممية من كلفة باهظة الثمن إنسانياً ومادياً على الجانبين لأي توغل بري، لاسيما أن القطاع الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني، يعتبر من المناطق الأكثر كثافة عالمياً نسبة لمساحته (365 كم مربع).

وكانت إسرائيل التي انسحبت من القطاع في 2005، حشدت خلال الأيام الماضية مئات الدبابات عند حدود غزة.