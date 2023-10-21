قمة بدون بيان ختامي.. تعرف على الجملة التي سببت خلافا حادا بين القادة العرب والمسؤولين الأوروبيين في القاهرة

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حدث خلاف بين المجموعة العربية المشاركة في قمة القاهرة للسلام والمسؤولين الأوروبيين المشاركين بسبب وضع جملة “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” وإدانة صريحة لحماس في البيان الختامي، وفقاً لشبكة سكاي نيوز.

وبحسب ما نقلته الشبكة عن مصادر لم تسمها، فإنه لن يكون هناك بيان ختامي لقمة القاهرة للسلام بسبب الخلاف المذكور.

وافتتحت في مصر، اليوم السبت “قمة القاهرة الدولية للسلام” التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهدف بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، ووقف التصعيد في قطاع غزة.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة، و3 منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.