أمير دولة قطر يغادر مصر فور انتهاء قمة القاهرة دون إلقاء كلمة مظاهرات عارمة و قتحام لفندق مالكه إسرائيلي في برشلونة النجم العربي محمد صلاح يتخطى أسطورتي ليفربول ويواصل كتابة التاريخ ما لا يعرفه الناس عن الصداع النصفي العيني؟ محافظ حضرموت يطلع على أخر مستجدات العاصفة الإعصارية تيج ويوجه برفع الاستعدادات البنك الدولي: 27 مليار دولار خسائر القطاع الخاص في اليمن خلال 3 سنوات لجنة حماية الصحفيين تكشف عن مقتل 22 إعلاميا جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط رداً على قصف غزة… أول رئيس وزراء غربي يتعرض لهجوم عنيف داخل مسجد عاجل اعصار خطير في طريقه لضرب ثلاث محافظات جنوبية ورئيس الوزراء يوجه السلطات المحلية بالاستعداد لتداعياته لأول مرة طوفان الأقصى يهدد الجامعات الأمريكية الكبرى.. صحيفة غربية مشهورة تكشف التفاصيل
اقتحم متظاهرون يدعمون فلسطين فندقا في مدينة برشلونة الإسبانية، لأن مالك الفندق رجل أعمال إسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "EFE".
وقالت الوكالة: "حوالي 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين اقتحموا فندقا في وسط برشلونة لمدة ساعة تقريبا اليوم السبت".
وبحسب الشرطة المحلية، فإن ما بين 90 إلى 100 شخص شاركوا في مظاهرة دعما لفلسطين، ودخلوا بهو الفندق المملوك لرجل أعمال إسرائيلي.
وبحسب الوكالة، خرج المتظاهرون إلى الشرفات ورفعوا أعلام فلسطين، وبعد ساعة تقريبا غادر المتظاهرون.
ولا توجد معلومات حول أي اعتقالات أو أضرار.
تتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع