أمير دولة قطر يغادر مصر فور انتهاء قمة القاهرة دون إلقاء كلمة مظاهرات عارمة و قتحام لفندق مالكه إسرائيلي في برشلونة النجم العربي محمد صلاح يتخطى أسطورتي ليفربول ويواصل كتابة التاريخ ما لا يعرفه الناس عن الصداع النصفي العيني؟ محافظ حضرموت يطلع على أخر مستجدات العاصفة الإعصارية تيج ويوجه برفع الاستعدادات البنك الدولي: 27 مليار دولار خسائر القطاع الخاص في اليمن خلال 3 سنوات لجنة حماية الصحفيين تكشف عن مقتل 22 إعلاميا جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط رداً على قصف غزة… أول رئيس وزراء غربي يتعرض لهجوم عنيف داخل مسجد عاجل اعصار خطير في طريقه لضرب ثلاث محافظات جنوبية ورئيس الوزراء يوجه السلطات المحلية بالاستعداد لتداعياته لأول مرة طوفان الأقصى يهدد الجامعات الأمريكية الكبرى.. صحيفة غربية مشهورة تكشف التفاصيل
واصل النجم المصري محمد صلاح تسجيل أرقام مميزة مع فريقه ليفربول بعدما قاده للفوز على جاره إيفرتون بهدفين دون رد، يوم السبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.
وسجل صلاح هدفي فوز ليفربول في الدقيقتين 75 (من ركلة جزاء) و"90+3".
ووصل صلاح للهدف رقم 105 له على ملعب "أنفيلد"، بقميص ليفربول متخطيا أسطورتي "الريدز" ستيفن جيرارد وكيني دالجليش اللذين سجلا 104 أهداف لكل منهما.
كما ذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، أن صلاح ساهم في 14 هدفا (تسجيل وصناعة) في آخر 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد".
وختمت الشبكة: "لا يتقدم على رقم صلاح في المساهمة في الأهداف في المباريات البيتية المتتالية في الدوري الإنجليزي، سوى ألان شيرر (في مناسبتين ساهم في 18 هدفا ثم في 17 هدفا) وتييري هنري (17)".
ووصل صلاح أيضا إلى الهدف رقم 201 في مسيرته برفقة الأندية في مختلف الدوريات التي لعب فيها