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النجم العربي محمد صلاح يتخطى أسطورتي ليفربول ويواصل كتابة التاريخ

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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واصل النجم المصري محمد صلاح تسجيل أرقام مميزة مع فريقه ليفربول بعدما قاده للفوز على جاره إيفرتون بهدفين دون رد، يوم السبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفي فوز ليفربول في الدقيقتين 75 (من ركلة جزاء) و"90+3".

 ووصل صلاح للهدف رقم 105 له على ملعب "أنفيلد"، بقميص ليفربول متخطيا أسطورتي "الريدز" ستيفن جيرارد وكيني دالجليش اللذين سجلا 104 أهداف لكل منهما.

كما ذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، أن صلاح ساهم في 14 هدفا (تسجيل وصناعة) في آخر 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد".

وختمت الشبكة: "لا يتقدم على رقم صلاح في المساهمة في الأهداف في المباريات البيتية المتتالية في الدوري الإنجليزي، سوى ألان شيرر (في مناسبتين ساهم في 18 هدفا ثم في 17 هدفا) وتييري هنري (17)".

ووصل صلاح أيضا إلى الهدف رقم 201 في مسيرته برفقة الأندية في مختلف الدوريات التي لعب فيها

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