ما لا يعرفه الناس عن الصداع النصفي العيني؟ محافظ حضرموت يطلع على أخر مستجدات العاصفة الإعصارية تيج ويوجه برفع الاستعدادات البنك الدولي: 27 مليار دولار خسائر القطاع الخاص في اليمن خلال 3 سنوات لجنة حماية الصحفيين تكشف عن مقتل 22 إعلاميا جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط رداً على قصف غزة… أول رئيس وزراء غربي يتعرض لهجوم عنيف داخل مسجد عاجل اعصار خطير في طريقه لضرب ثلاث محافظات جنوبية ورئيس الوزراء يوجه السلطات المحلية بالاستعداد لتداعياته لأول مرة طوفان الأقصى يهدد الجامعات الأمريكية الكبرى.. صحيفة غربية مشهورة تكشف التفاصيل النجم المصري صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على إيفرتون ويرفض الاحتفال شاهد ظهور الفريق بن عزيز بعد تواتر أنباء عن محاولة الحوثيين استهدافه.. وهذا ما قاله لقيادات ومشائخ حجة توجيهات وتحذيرات جديدة للمواطنين بشأن إعصار ''تيج''.. متى يبدأ ومتى سينتهي؟
اطلع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، على آخر مستجدات العاصفة الإعصارية “تيج” وسط غرب بحر العرب، وبيانات التنبؤات العددية الصادرة عن المركز وتحاليل خرائط الرصد السطحية التي تشير إلى تطور الحالة المدارية إلى (عاصفة إعصارية).
واستمع المحافظ من مدير مركز الإنذار المبكر من الكوارث والمخاطر المناخية المتعددة بحضرموت المهندس عبدالرحمن حميد، ونائبه حسين العمودي ، الى، شرح عن هبات رياح مركزية تتراوح بين (55 – 63) عقدة تبعد عن أقرب نقطة من سواحل المحافظات الشرقية (850) كيلومتر وعن جزيرة سقطرى (460) ، تتحرك باتجاه شمال غرب بحر العرب خلال (72) ساعة القادمة ، مع تعمقها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال (24) ساعة القادمة.
وتوقع المركز، أن تتجه العاصفة بمحاذاة أرخبيل سقطرى والمدخل الشرقي لخليج عدن من فجر الأحد إلى فجر الاثنين، لتبدأ التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على محافظة المهرة وأجزاء من شرق محافظة حضرموت من يوم الأثنين الموافق 23 اكتوبر إلى مساء الاربعاء 25 اكتوبر.
ووجه محافظ حضرموت، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومركز العمليات المشتركة وقيادات الأجهزة العسكرية والامنية والدفاع المدني وخفر السواحل، والسلطات المحلية بالمديريات واللجان المجتمعية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق المشترك ومتابعة مركز الارصاد لرفع الاستعداد والجاهزية والتدابير اللازمة لأي احتمالات قد تتأثر بها المحافظة، وعلى وجه الخصوص المناطق الشرقية. وحذر محافظ حضرموت، المواطنين ومرتادي الطريق والبحر بأخذ الحيطة والتعامل بجدية مع تحذيرات مركز الارصاد حفاظًا على ارواحهم.