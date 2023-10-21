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لجنة حماية الصحفيين تكشف عن مقتل 22 إعلاميا جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 22 من الإعلاميين لقوا حتفهم منذ تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في 7 أكتوبر، بعد أن كانت الحصيلة السابقة 17 قتيلا.

وقالت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم التأكد من مقتل 22 صحفيا بينهم 18 فلسطينيا وثلاثة إسرائيليين ولبناني" حتى يوم الجمعة 20 أكتوبر.

وأضاف البيان أن ثمانية صحافيين أصيبوا بجروح، فيما اعتقل أو فقد ثلاثة آخرون.

وكل القتلى بين الإعلاميين الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أنه يعد صحفيان من أبناء القطاع في عداد المفقودين.

وأشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أنها تحقق أيضا في الكثير من التقارير غير المؤكدة عن مقتل صحفيين آخرين أو فقدانهم أو احتجازهم أو إصابتهم أو تعرضهم للتهديد، وكذلك عن الأضرار التي لحقت بمكاتب وسائل الإعلام ومنازل الصحافيين

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