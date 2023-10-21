البنك الدولي: 27 مليار دولار خسائر القطاع الخاص في اليمن خلال 3 سنوات لجنة حماية الصحفيين تكشف عن مقتل 22 إعلاميا جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط رداً على قصف غزة… أول رئيس وزراء غربي يتعرض لهجوم عنيف داخل مسجد عاجل اعصار خطير في طريقه لضرب ثلاث محافظات جنوبية ورئيس الوزراء يوجه السلطات المحلية بالاستعداد لتداعياته لأول مرة طوفان الأقصى يهدد الجامعات الأمريكية الكبرى.. صحيفة غربية مشهورة تكشف التفاصيل النجم المصري صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على إيفرتون ويرفض الاحتفال شاهد ظهور الفريق بن عزيز بعد تواتر أنباء عن محاولة الحوثيين استهدافه.. وهذا ما قاله لقيادات ومشائخ حجة توجيهات وتحذيرات جديدة للمواطنين بشأن إعصار ''تيج''.. متى يبدأ ومتى سينتهي؟ انطلاق قمة السلام في العاصمة المصرية القاهرة.. واليكم أبرز ما قاله زعماء وقادة الدول المشاركة بسبب طوفان الأقصى.. إسرائيل تطلب من مواطنيها مغادرة 9 دول فورا وتحذر من السفر اليها
ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 22 من الإعلاميين لقوا حتفهم منذ تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في 7 أكتوبر، بعد أن كانت الحصيلة السابقة 17 قتيلا.
وقالت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم التأكد من مقتل 22 صحفيا بينهم 18 فلسطينيا وثلاثة إسرائيليين ولبناني" حتى يوم الجمعة 20 أكتوبر.
وأضاف البيان أن ثمانية صحافيين أصيبوا بجروح، فيما اعتقل أو فقد ثلاثة آخرون.
وكل القتلى بين الإعلاميين الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أنه يعد صحفيان من أبناء القطاع في عداد المفقودين.
وأشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أنها تحقق أيضا في الكثير من التقارير غير المؤكدة عن مقتل صحفيين آخرين أو فقدانهم أو احتجازهم أو إصابتهم أو تعرضهم للتهديد، وكذلك عن الأضرار التي لحقت بمكاتب وسائل الإعلام ومنازل الصحافيين