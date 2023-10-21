البنك الدولي: 27 مليار دولار خسائر القطاع الخاص في اليمن خلال 3 سنوات لجنة حماية الصحفيين تكشف عن مقتل 22 إعلاميا جراء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط رداً على قصف غزة… أول رئيس وزراء غربي يتعرض لهجوم عنيف داخل مسجد عاجل اعصار خطير في طريقه لضرب ثلاث محافظات جنوبية ورئيس الوزراء يوجه السلطات المحلية بالاستعداد لتداعياته لأول مرة طوفان الأقصى يهدد الجامعات الأمريكية الكبرى.. صحيفة غربية مشهورة تكشف التفاصيل النجم المصري صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على إيفرتون ويرفض الاحتفال شاهد ظهور الفريق بن عزيز بعد تواتر أنباء عن محاولة الحوثيين استهدافه.. وهذا ما قاله لقيادات ومشائخ حجة توجيهات وتحذيرات جديدة للمواطنين بشأن إعصار ''تيج''.. متى يبدأ ومتى سينتهي؟ انطلاق قمة السلام في العاصمة المصرية القاهرة.. واليكم أبرز ما قاله زعماء وقادة الدول المشاركة بسبب طوفان الأقصى.. إسرائيل تطلب من مواطنيها مغادرة 9 دول فورا وتحذر من السفر اليها
استقبل المصلون المسلمون رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بصيحات الاستهجان والاستنكار في مسجد في تورونتو.
وظهر في شريط فيديو بعض المصلين وهم يصرخون: "العار لك . خذ رجالك واذهب من هنا".
وصاح البعض الآخر: "كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب أن يموتوا قبل أن تدعوا إلى وقف إطلاق النار؟!".
وظهر في اللقطات ترودو وصرخات استنكار المصلين تلاحقه.
وظهر رجال الأمن وهم يرافقونه إلى سيارته، التي انطلق بها دون أي تعليق.
في يوم السبت 7 أكتوبر، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة