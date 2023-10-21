عاجل اعصار خطير في طريقه لضرب ثلاث محافظات جنوبية ورئيس الوزراء يوجه السلطات المحلية بالاستعداد لتداعياته

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قالت رئاسة الوزراء ان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تابع مسار العاصفة الإعصارية "تيج" في بحر العرب، المتوجهة نحو عدد من المحافظات وأبرزها المهرة وحضرموت وسقطرى، ومدى استعداد قيادات السلطات المحلية وغرف الطوارئ للتعامل مع تداعيات هذا الاعصار والاستفادة من التجارب السابقة في التعاطي مع أي تبعات جراء التغيرات المناخية.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات مكثفة، مع محافظي حضرموت مبخوت بن ماضي، والمهرة محمد علي ياسر، وسقطرى رأفت الثقلي وعدد من قيادات السلطات المحلية، ومسؤولي غرف الطوارئ بالمحافظات الثلاث، واستمع منهم إلى شرح تطورات إعصار "تيج"، والتوقعات على ضوء تقارير الارصاد الجوية، والاستعدادات القائمة للتعامل مع كل الاحتمالات. واطلع الدكتور معين عبدالملك، على تفاصيل الخطط التنفيذية المعدة لمواجهة إعصار "تيج"، والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي تأثيرات قد يخلفها المنخفض الجوي القادم من بحر العرب.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تكثيف الجهود لتجاوز تداعيات العاصفة الإعصارية المحتملة والتركيز في المقام الاول على حماية المواطنين، وتحذيرهم بالابتعاد عن الاودية ومجاري السيول، وتحذير الصيادين ومرتادي البحار، من السفر او الإبحار واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر..

منوها بالجهود المبذولة واهمية تعزيز التنسيق على المستويين المركزي والمحلي، وضرورة الاسناد المجتمعي لهذه الجهود.

كما وجه بتفعيل التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية وشركاء العمل الانساني للاستعداد لاي طارئ محتمل بما في ذلك توفير المواد الاغاثية والمساعدات اللازمة لفتح الطرقات وتصريف مياه الامطار.

وشدد رئيس الوزراء على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للحكومة والسلطات المحلية برفع حالة الجاهزية ومضاعفة الاجراءات الاحترازية المنسقة مع مختلف الاجهزة بما فيها العسكرية والأمنية، واللجان المجتمعية، والمنظمات الاقليمية والدولية للحد من أي آثار محتملة اللإعصار المداري في المحافظات الشرقية.