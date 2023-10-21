النجم المصري صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على إيفرتون ويرفض الاحتفال

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على جاره إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد" بهدفين دون رد، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وتكفل صلاح بتسجيل هدفي ليفربول في الدقيقتين 75 من ركلة جزاء، و"90+ 3" بعد هجمة مرتدة سريعة قادها المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز قبل أن يمنح كرة على طبق من ذهب للمصري الذي وضعه بلمسة واحدة في الشباك.

وامتنع صلاح عن الاحتفال بطريقة صاخبة بهدفيه، وذلك بعد أيام من نشره فيديو، دعا فيه إلى "وقف المجازر" و"إدخال المساعدات الإنسانية فورا" إلى قطاع غزة.

وشهدت الدقيقة 37 خروج مدافع إيفرتون آشلي يونغ بالبطاقة الحمراء بعد جمعه لإنذارين.

وصعد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بـ20 نقطة فيما بقي إيفرتون في المركز الـ16 مع سبع نقاط