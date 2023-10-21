عاجل اعصار خطير في طريقه لضرب ثلاث محافظات جنوبية ورئيس الوزراء يوجه السلطات المحلية بالاستعداد لتداعياته لأول مرة طوفان الأقصى يهدد الجامعات الأمريكية الكبرى.. صحيفة غربية مشهورة تكشف التفاصيل النجم المصري صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على إيفرتون ويرفض الاحتفال شاهد ظهور الفريق بن عزيز بعد تواتر أنباء عن محاولة الحوثيين استهدافه.. وهذا ما قاله لقيادات ومشائخ حجة توجيهات وتحذيرات جديدة للمواطنين بشأن إعصار ''تيج''.. متى يبدأ ومتى سينتهي؟ انطلاق قمة السلام في العاصمة المصرية القاهرة.. واليكم أبرز ما قاله زعماء وقادة الدول المشاركة بسبب طوفان الأقصى.. إسرائيل تطلب من مواطنيها مغادرة 9 دول فورا وتحذر من السفر اليها إعصار مداري يقترب من اليمن.. توجيهات رئاسية عاجلة للسلطات في ثلاث محافظات شرقية كذبة ''صواريخ'' الحوثيين التي كانت في طريقها لضرب إسرائيل.. وهذا تحليل الخبراء وحقيقة ما حدث بعد توافد زعماء الدول إلى مصر لحضور قمة القاهرة للسلام… إليك أبرز الزعماء الواصلين
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على جاره إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد" بهدفين دون رد، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
وتكفل صلاح بتسجيل هدفي ليفربول في الدقيقتين 75 من ركلة جزاء، و"90+ 3" بعد هجمة مرتدة سريعة قادها المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز قبل أن يمنح كرة على طبق من ذهب للمصري الذي وضعه بلمسة واحدة في الشباك.
وامتنع صلاح عن الاحتفال بطريقة صاخبة بهدفيه، وذلك بعد أيام من نشره فيديو، دعا فيه إلى "وقف المجازر" و"إدخال المساعدات الإنسانية فورا" إلى قطاع غزة.
وشهدت الدقيقة 37 خروج مدافع إيفرتون آشلي يونغ بالبطاقة الحمراء بعد جمعه لإنذارين.
وصعد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا بـ20 نقطة فيما بقي إيفرتون في المركز الـ16 مع سبع نقاط