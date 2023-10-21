شاهد ظهور الفريق بن عزيز بعد تواتر أنباء عن محاولة الحوثيين استهدافه.. وهذا ما قاله لقيادات ومشائخ حجة

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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شدد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، على ضرورة توحيد الصف وتوجيه المجهود نحو المعركة الأساسية والعدو الغاشم المتمثل في المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا.

وأكد بن عزيز خلال تراسه اجتماعاً موسعاً اليوم السبت ضم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حجة، والوكلاء والمستشارين ومدراء المكاتب التنفيذية في المديريات المحررة وعدد من المشائخ والأعيان، على أهمية التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الامنية وقيادة السلطات المحلية في حفظ الاستقرار والسكينة العامة وتطبيع الاوضاع ومساندة مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، والاسهام في تقديم المعونات والمساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة التي فرضتها مليشيات التمرد الحوثية.

وخلال الاجتماع بحضور محافظ المحافظة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، وقادة الأجهزة الأمنية، أوضح الفريق بن عزيز أن الزيارة تهدف للاطلاع على مجمل الأوضاع العسكرية والأمنية، معبراً عن سعادته الغامرة بزيارة المحافظة وما شاهده من جهود كبيرة في معركة التحرير عسكريا وأمنيا وفي معركة تقديم الخدمات والمساعدات.

وأشاد رئيس الأركان بالتلاحم المتين بين القوات المسلحة والحاضنة المجتمعية التي تنعم بالأمان والخدمات والحرية في ظل وجود الدولة والحكومة الشرعية.. منوهاً بمواقف وتضحيات قبائل وأبناء محافظة حجة دفاعا عن الوطن وثورته وهويته وثوابته وانحيازهم إلى مصلحة الوطن العليا ومقاومتهم للكهنوت والإمامة قديما ولمخلفاتها العنصرية في هذه المرحلة.

من جهته، أشاد محافظ حجة بتضحيات القوات المسلحة والمقاومة في معركة استعادة الحرية والكرامة واستعادة الدولة ونظامها الجمهوري، مثمناً جهود الجيش والأمن في تأمين المناطق المحررة وحماية المقرات الحكومية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والنازحين وتطهير المناطق والمؤسسات والطرقات والمنازل من الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيات التمرد الحوثية، وتقديم العلاج والرعاية لضحايا جرائم المليشيات التي تستهدف المدنيين والأطفال والنساء.

وجدد المجتمعون الشكر والتقدير لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وجهودهم الداعمة للشعب اليمني وقيادته، ومساندتهم الجليلة للجيش اليمني والمقاومة للتصدي للمشروع الإيراني ومليشياته الحوثية.. مؤكدين العزم على مواصلة النضال حتى تحقيق كامل الأهداف والتطلعات المنشودة.

وكانت تقاير اعلامية قالت ان الهجوم الحوثي الذي اعلنت عنه واشنطن امس الاول وقالت انه ربما كان موجها الى اسرائيل، كان يستهدف في الحقيقة رئيس اركان الجيش اليمني المتواجد حاليا في حجة غرب اليمن، يقول الدكتور علي الذهب الخبير العسكري اليمني أن صواريخ الحوثيين والطائرات المسيرة كانت ستستهدف اجتماعا عسكريا لعدد من كبار القادة العسكريين في الجيش اليمني على رأسهم الفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان الذي يزور محور حجة العسكري منذ أيام، والذي أجرى زيارة عبر الجزر لزيارة ما قال إنه التشكيل البحري في حجة قبالة سواحل ميدي.