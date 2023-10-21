توجيهات وتحذيرات جديدة للمواطنين بشأن إعصار ''تيج''.. متى يبدأ ومتى سينتهي؟

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وجه محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم السبت، برفع الاستعداد تجاه العاصفة الإعصارية "تيج" مطلعا على آخر مستجدات العاصفة وسط غرب بحر العرب، وبيانات التنبؤات العددية الصادرة عن المركز وتحاليل خرائط الرصد السطحية التي تشير إلى تطور الحالة المدارية إلى (عاصفة إعصارية).

واستمع المحافظ من مدير مركز الإنذار المبكر من الكوارث والمخاطر المناخية المتعددة بحضرموت المهندس عبدالرحمن حميد، ونائبه حسين العمودي ، الى، شرح عن هبات رياح مركزية تتراوح بين (55 - 63) عقدة تبعد عن أقرب نقطة من سواحل المحافظات الشرقية (850) كيلومتر وعن جزيرة سقطرى (460) ، تتحرك باتجاه شمال غرب بحر العرب خلال (72) ساعة القادمة ، مع تعمقها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال (24) ساعة القادمة.

وتوقع المركز، أن تتجه العاصفة بمحاذاة أرخبيل سقطرى والمدخل الشرقي لخليج عدن من فجر الأحد إلى فجر الاثنين، لتبدأ التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على محافظة المهرة وأجزاء من شرق محافظة حضرموت من يوم الأثنين الموافق 23 اكتوبر إلى مساء الاربعاء 25 اكتوبر.

ووجه محافظ حضرموت، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومركز العمليات المشتركة وقيادات الأجهزة العسكرية والامنية والدفاع المدني وخفر السواحل، والسلطات المحلية بالمديريات واللجان المجتمعية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق المشترك ومتابعة مركز الارصاد لرفع الاستعداد والجاهزية والتدابير اللازمة لأي احتمالات قد تتأثر بها المحافظة، وعلى وجه الخصوص المناطق الشرقية.

وحذر محافظ حضرموت، المواطنين ومرتادي الطريق والبحر بأخذ الحيطة والتعامل بجدية مع تحذيرات مركز الارصاد حفاظًا على ارواحهم.

والى محافظة سقطرى ترأس المحافظ المهندس رأفت الثقلي، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية في المحافظة للوقوف على الاستعدادات والتدابير المتخذة لمواجهة العاصفة الإعصارية " تيج " التي من المتوقع ان تتأثر بها المحافظة.

وشدد المحافظ، على ضرورة تعزيز الاستعدادات، وتشكيل فرق إنقاذ من الأجهزة الأمنية والعسكرية على مستوى الارخبيل، والتواصل مع غرفة العمليات المشتركة في المحافظة في الحالات الطارئة.. موجهاً بتعزيز جاهزية مستشفى الشيخ خليفة والمراكز الصحية لاستقبال الحالات الطارئة.

إلى ذلك أطلع المحافظ الثقلي، ومعه اعضاء اللجنة الأمنية على عملية فتح وتوسيع المجاري الضيقة في خور دسرهن وخور حديبوه وسوق السمك ووادي دحمس، وفتح ممرات للبحر وايجاد معالجات عاجلة تضمن انسيابية حركة السيول ومياه الأمطار .