انطلاق قمة السلام في العاصمة المصرية القاهرة.. واليكم أبرز ما قاله زعماء وقادة الدول المشاركة

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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انطلقت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة قمة السلام بمشاركة31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وكلا من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

إلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن العالم كله يترقب موقفنا اليوم، مشيرا إلى أن مصر تدين وتعبر عن دهشتها من موقف العالم وهو يشاهد 2.5 مليون فلسطيني يعانون في قطاع غزة.

وفيما يلي رصد لابرز ما قاله زعماء وقادة الدول والمشاركين في القمة:

السيسي: إن مصر تدين ترويع المدنيين وتعبر عن دهشتها من وقوف العالم من أزمة إنسانية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطيني في غزة

السيسي: مصر دفعت ثمناً هائلاً من أجل السلام في المنطقة

السيسي لكل دول العالم: دعوني أتساءل.. أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها؟

السيسي: إن مصر تدين ترويع المدنيين وتعبر عن دهشتها من وقوف العالم من أزمة إنسانية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطيني في غزة

السيسي: إن شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأرض الفلسطينية

الملك عبدالله الثاني

الملك عبد الله الثاني: إسرائيل ترتكب جريمة حرب في غزة

العاهل الأردني: عندما يتوقف القصف لن تتم محاسبة إسرائيل وسيستمر ظلم الاحتلال وسيدير العالم ظهره إلى أن تبدأ دوامة جديدة من العنف

العاهل الأردني : سفك الدماء الذي نشهده اليوم هو ثمن الفشل في تحقيق تقدم ملموس نحو أفق سياسي يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء

العاهل الأردني: يتعين على القيادة الإسرائيلية أن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية وأنها لا تستطيع الاستمرار في تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت احتلالها

العاهل الأردني: سنعمل على وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تدفع منطقتنا إلى الهاوية

العاهل الأردني : حملة القصف العنيفة على غزة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات

ملك البحرين

ملك البحرين: نرفض تهجير شعب غزة من أرضه وأرض أجداده

أكد العاهل البحرينى حمد بن عيسى ، في كلمته أمام قمة القاهرة للسلام، رفض المملكة للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطينية وخرق كافة القوانين الدولية الإنسانية، مشددا على حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وأكد دور مصر المحورى فى القضية الفلسطينية وكذا فى ترسيخ الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط ، وهو الدور المعهود من مصر الشقيقة .

وشدد على إنه "يجب وقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين من الجانبين، مضيفا : " لن يكون هناك استقرار فى الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق السلام الشامل."

رئيس جنوب إفريقيا

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا: "ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم عملية السلام وإنشاء ظروف مواتية للحوار بشأن القضية الفلسطينية".

رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا: "نرفض قتل المدنيين والحصار المفروض على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن شعبنا الفلسطيني الأعزل يواجه عدوانا غاشما ووحشيا من قبل آلة الحرب الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولى الإنساني .

لن نرحل .. لن نرحل .. لن نرحل عن أرضنا مهما كانت التحديات

الأمين العام للأمم المتحدة

جدد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الدعوة لوقف إطلاق النار من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.، مضيفا: حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس الذي يهدد الأطفال.

قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إنني ذهبت إلى معبر رفح حيث شاهدت تناقضا، وجدت أزمة إنسانية ومئات الشاحنات بالمحملة بالمؤمن الغذائية والطبية..أشخاص بلا مأوي ولا دواء ولا غذاء .

أعرب غوتيريش عن شكره العميق لمصر على دورها في انهاء الصراع، قائلا: "خالص شكرى لمصر على الدور الذى تلعبه".

رئيس موريتانيا

دعا محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا، إلى الإسراع في توفير مسار آمن ووقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

قال محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا، إن خطورة الوضع القائم تستدعي هبة جماعية لإيصال المساعدات العاجلة ووقف الأعمال العدوانية، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل بجد لإرساء حل الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار.

رئيس المجلس الأوروبي

وجه شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "اشكركم بشدة على هذه المبادرة ولقراركم استضافة كل هذه الدول بإضافة إلى الدول الأوروبية كممثل للغرب.. وكيان الاتحاد الأوروبي قد انشي بعد حرب عالمتين.. الشجاعة والمسئولية التى مكتنا من إقامة هذه الكيان".

وأضاف خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023: "اتحدث عن موقف الاتحاد الأوروبي حيال ما نراه.. الهجوم الإرهابي الذي قامت به حماس ضد إسرائيل نشجبه وندينه للغاية.. ويجب أيضا أن نحشد كافة الجهود للوساطة في هذا الصراع لكي نوقف هذا الصراع.. لكل المسالك ونؤكد بالطبع على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ذلك يجب أن يكون ضمن إطار القانون الدولي، لقد مكتنا الرئيس حول مائدة واحدة حول النقاش حول الفئات الضعيفة في غزة.. وأؤكد أن نكفل لهم الحق في المساعدات الإنسانية مثل الطعام والماء والوقود والدواء.. ونتعاون مع السلطات المصرية كي نمكن الشعب الفلسطيني من الوصول إلى هذه المساعدات.

وتابع: "نؤكد على حرص الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.. هذه هى مسئوليتنا كي تضافر الجهود من أجل أن نتجنب انتشار هذا الصراع.. وهذا هو الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع".

وأكمل رئيس المجلس الأوروبى: "من الضروري بذل كافة الجهود من أجل أن يكون حل مستدام وفق حل الدولتين.. كل الدول هنا يجب أن تدعم السلطة الفلسطينية التي تمثل الطموحات والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.. نحن الآن في سياق يعاني فيه الشعب الفلسطيني من صعوبات وانقسامات ومسئوليات نتضافر ونحاول أن نرسي السلام والاستقرار في المنطقة، ونتمسك بهذه القيم واحتر ام القانون الدولي واشكركم جميعا في نهاية كلمتي".

ولي عهد الكويت

قال مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام : "يجب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وعدم تهجيرهم خارج أراضيهم".

ولي عهد الكويت: المأساة الإنسانية في غزة نتيجة عدم التوصل لحل وسلام شامل وعادل والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.

ولي عهد الكويت :" نتابع بكل ألم استمرار تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والعقاب الجماعي الذي يتعرض له المدنيون. "

ولي عهد دولة الكويت، يطيب لي أن أنوب عن حضرة ملك الكويت وأنقل إليكم جميعا خالص التحيات والدعوات بالتوفيق والسداد لكل ما فيه خير المنطقة والعالم أجمع".

رئيس المجلس الرئاسي الليبي

قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، إنه يجب علينا جميعا العمل من أجل تحقيق السلام والحماية لصالح المدنيين من الشعب الفلسطيني.

وأكد أن ما يحدث من استهداف كل من يعيش فى غزة حتى من احتموا فى المستشفيات والكنائس والمساجد فى ظل عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى تسوية بشان مشاريع القرارات المعروضة أمامه أو توقف العدوان يضع جميع القادة في المنطقة إلى تحد تاريخى، جاء ذلك خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام.

رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، وقوف بلاده مع مصر ضد تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على رفض تهجير الشعب الفلسطيني.

رئيس وزراء العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحرب على غزة تشكل امتحانا للنظام العالمي الذي فشل في تطبيق قيم الإنسانية التي ينادي بها.

وقال خلال كلمة العراق أمام قمة القاهرة للسلام 2023 المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن "الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين في المجمعات السكنية والكنائس والمستشفيات، وأن مجزرة مستشفى المعمدانية أظهرت الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني، ونواياه التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء".

وأضاف أن "ما يحدث جريمة حرب مكتملة الأركان، بدأت بقتل العزل وفرض حصار خانق على ما تبقى من الأحياء منهم، ومن الصعب أن نصور بالكلمات ما يحدث يوميا من أعمال فظيعة ومذابح، ودفن للأبرياء تحت أنقاض منازلهم على أرض نزوحهم الأول أيام نكبة عام 1948".

وتابع السوداني: "تشكل غزة اليوم امتحانا جديدا للنظام العالمي، الذي فشل مرات عدة في تطبيق ما ينادي به من قيم الإنسانية والعدل والحرية، وفلسطين شاهد حي على هذا الفشل، لذا حان الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال البغيض، ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، فالظلم لا ينتج سلاما مستداما، ولا سبيل لتحقيق الأمن وإنهاء العنف إلا بإزالة أسبابه، وفي مقدمتها الاحتلال وسياسات التمييز العنصري".

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني مستمر في خرق القوانين، بما فيها قوانين الحرب، وهذا سيؤثر في الأمن الدولي وامتداد الصراع إقليميا، ويهدد إمدادات الطاقة للأسواق العالمية، ويضاعف الأزمات الاقتصادية العالمية، ويفتح الباب على صراعات أعمق وأوسع".

وزير خارجية السعودية

قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، نطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي، مؤكدا رفض المملكة بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين.

وطالب "فرحان" خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام، بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة، ودعا في الوقت ذاته إلى الوقف الفورى للتصعيد العسكرى فى القطاع.

وأكد أن المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه.

فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أتقدم بالشكر للرئيس السيسي وحكومة جمهورية مصر العربية على الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتشاور الإقليمي والدولى تجاه ما نشهده من تطورات خطيرة في قطاع غزة.

وأضاف، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة إن الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم التحرك العاجل لوقف إطلاق النار.

وزير خارجية تركيا: لن نسمح بالمزيد من الإهانة للشعب الفلسطيني

قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، إن تركيا لن تسمح بالمزيد من الإهانة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وأضاف وزير خارجية تركيا، أن آلاف المدنيين قتلوا في العملية العسكرية في فلسطين، متابعا: "قطاع عزة في وسط مأساة ومذابح وليس هناك أي عذر من أجل تطبيق هذا العقاب على الشعب الفلسطيني، ويجب إدانة قتل المدنيين.

وأوضح خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023: "المجتمع الدولي يجب أن يتعاون معا من أجل مواجهة هذا المنعطف الخطير، ويجب على إسرائيل وقف الأعمال العدائية، والتوقف عن شن عمليات ضد الشعب الفلسطيني، وتم الهجوم على المستشفيات، وعدم دخول المساعدات، وهذه سياسات تتجاهل المعادلة الكاملة وأن يكون هناك طرف فلسطيني يجب حمايته".

وأضاف: "علينا الالتزام بالقانون الدولي واحترام القيم وحتى الآن إسرائيل استفادت من الإخفاقات الكثيرة وتستفيد من المواقف الحالية، ولا تتسامح مع حق الشعب الفلسطيني، وتم استهداف المدنيين في كل مكان داخل فلسطين.

وأكمل وزير خارجية تركيا: "معاناة الشعب الفلسطيني تستمر ويجب أن لا نسمح بالمزيد من هذه الأزمة، ويجب أن يكون هناك حل شامل لسلام شامل في المنطقة، وتركيا تؤمن بأن الطريق الصحيح يبدأ بوقف أعمال العنف وتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، والعودة إلى مسار السلام القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وهذا أمر ضروري، والجميع يتفق مع هذا الأمور ويجب أن نبدأ بالتنفيذ فورا.. وتركيا ملتزمة بتحمل المسئولية لحماية الشعب الفلسطيني وأشكر جمهورية مصر العربية على استضافة هذا الحدث العظيم".