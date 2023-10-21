بسبب طوفان الأقصى.. إسرائيل تطلب من مواطنيها مغادرة 9 دول فورا وتحذر من السفر اليها

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم السبت من الإسرائيليين مغادرة مصر والأردن على الفور، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاحتجاجات الشعبية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو أسبوعين، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

ورفع مجلس الأمن الإسرائيلي تحذيراته بشأن السفر إلى الأردن ومصر، لا سيما شبه جزيرة سيناء، إلى المستوى الأعلى، وأوصى الإسرائيليين بعدم السفر إليها.

كما طلب المجلس من الإسرائيليين تجنب السفر إلى المغرب، وسط احتجاجات شعبية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقبل ظهر اليوم ضم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي دولا أخرى للقائمة، حيث طلب من الإسرائيليين المقيمين في كل من تركيا والإمارات والبحرين وماليزيا وإندونسيا وجزر المالديف المغادرة فورا.

وخرجت مظاهرات حاشدة في مصر والأردن والمغرب خلال الأسبوع الماضي في محيط السفارات الإسرائيلية رفضا للحرب والحصار على غزة، واحتجاجا على مجازر إسرائيل في القطاع، لا سيما مجزرة مستشفى المعمداني التي أدت إلى استشهاد حوالي 500 شخص الثلاثاء الماضي.

وشنّت إسرائيل غارات مكثفة على القطاع مخلفة دمارا هائلا وأكثر من 4100 شهيد و13 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.

كما تواصل قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن سكان غزة، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة عمليات دهم واعتقالات إسرائيلية مكثفة وواسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف مساء الجمعة عن تهدم 5500 مبنى سكني بصورة كلية في غزة كانت تضم 14200 وحدة سكنية جراء القصف التذي تشنه إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.