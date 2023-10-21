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إعصار مداري يقترب من اليمن.. توجيهات رئاسية عاجلة للسلطات في ثلاث محافظات شرقية

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- متابعات
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وجه رئيس مجلس القيادة في اليمن ، الحكومة والسلطات المحلية في ثلاث محافظات برفع حالة الجاهزية ومضاعفة الاجراءات الاحترازية المنسقة مع مختلف الاجهزة بما فيها العسكرية والامنية، واللجان المجتمعية، والمنظمات الاقليمية والدولية للحد من اي اثار محتملة للاعصار المداري في المحافظات الشرقية.

حيث اجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، اتصالات هاتفية بمحافظي محافظات حضرموت مبخوت بن ماضي، والمهرة محمد علي ياسر، وسقطرى رأفت الثقلي، وذلك للاطلاع على اخر مستجدات العاصفة الاعصارية "تيج" التي يتوقع ان تتأثر بها المحافظات الثلاث هذا الاسبوع.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محافظي محافظات حضرموت، والمهرة، وسقطرى، الى استعدادات السلطات المحلية لمواجهة تداعيات العاصفة المدارية، والحد من اثارها المحتملة على المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة.

وكان مركز الانذار المبكر، قد شدد على المواطنين في محافظتي المهرة وسقطرى وأجزاء من مديريات شرق محافظة حضرموت بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر قبيل دخول الحالة المدارية التي بدأت تاثيراتها اليوم السبت على محافظة سقطرى وما يصاحبها من هطول للأمطار الغزيرة، واشتداد سرعة الرياح على المناطق الساحلية والمياه الإقليمية، داعيًا الى الابتعاد عن بطون الاودية، و تجنب مرور المركبات في مجاريها وفروعها الممتدة الى مداخل المدن والقرى، والتريث في السفر بين المناطق والمديريات المعرضة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للاعصار.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر بتجنب السفر او الإبحار نتيجة للرياح العاتية والاضطراب الشديد للموج في السواحل الشرقية ومياه بلادنا الإقليمية.

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