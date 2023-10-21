بعد الإعلان عن فتح معبر رفح … منسق قافلة المساعدات يكشف تفاصيل أول دفعة إغاثية إلى غزة

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشف منسق قافلة المساعدات أمام معبر رفح محمد راجح، تفاصيل أول دفعة مساعدات تدخل إلى قطاع غزة بعد الإعلان رسميا عن فتح المعبر، صباح السبت.

وأشار راجح " إلى "تعليمات ليل الجمعة تفيد بإمكانية فتح المعبر في أي لحظة السبت"، موضحا أن "الأولوية لشاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية العاجلة".

وتابع أنه "تم تجهيز شاحنتي أدوية من القافلة المصرية، بالإضافة إلى 18 شاحنة بمعرفة الهلال الأحمر المصري من المواد الإغاثية الدولية التي وصلت عبر مطار العريش".

ونوه راجح، وهو مدير فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة شمال سيناء، أن "هذه الشاحنات كانت جاهزة ومنتظرة في مقدمة القافلة أمام المعبر منذ ليل الجمعة، وعندما قررت السلطات فتحه بدأت الدخول بالفعل، وبعد الانتهاء منها سننتظر التعليمات بشأن بقية الشاحنات والمساعدات الأخرى".

وقال إنه "لم يتم إخطار المسؤولين عن المعبر بعدد الساعات المقرر أن يستمر فتحه فيها". وتتكون قافلة المساعدات أمام معبر رفح من حوالي 200 شاحنة، تحمل أغذية وعبوات مياه وملابس وأدوية، 120 شاحنة منها محملة بمساعدات من مصر والبقية من المواد الإغاثية الدولية. وصباح السبت، بث التليفزيون المصري لقطات توضح فتح المعبر، وبدء دخول شاحنات المساعدات الطبية والأدوية.

وكانت مصر والولايات المتحدة أعلنتا عن التوصل لاتفاق يقضي بفتح معبر رفح لدخول المساعدات، وكان ذلك مقررا أن يتم الجمعة لكنه لم يحدث، حيث كانت المعدات المصرية تصلح الأضرار التي أحدثها القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، فضلا عن أن المعبر لم يسلم من القصف، الجمعة، وفقا لوسائل إعلام. وأعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل في وقت سابق من السبت، أنها تلقت معلومات تفيد بأن معبر رفح سيفتح، في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، السابعة بتوقيت غرينتش