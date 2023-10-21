طيران الجيش الإسرائيلي يقصف مقرات قيادة ومنصات صواريخ لـ حماس في غزة.. تفاصيل

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قال الجيش الإسرائيلي اليوم (السبت) إن طائراته الحربية قصفت العديد من الأهداف التابعة لحركة «حماس» في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية.
وذكر المتحدث باسم الجيش في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي» أنه تم استهداف مقرات لقيادة العمليات ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدروع وغيرها من البنى التحتية ومواقع للمراقبة وإطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لـ«حماس».
ووفقاً لأحدث إحصاءات كشف عنها المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، فإن عدد القتلى الفلسطينيين في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري وحتى ظهر أمس (الجمعة)، ارتفع إلى 4137، منهم 1661 طفلاً.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم (السبت) إن أكثر من 1400 قتيل و4600 جريح سقطوا منذ بداية الحرب مع حركة «حماس»، فضلاً عن احتجاز أكثر من 200 «رهينة