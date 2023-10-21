مواجهات شرسة في أريحا وسقوط شهيد وإصابات وهدم منزل أسير

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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استشهد فجر اليوم السبت، فتى فلسطيني وأصيب 3 آخرون، برصاص الاحتلال، خلال اقتحامه لمخيم عقبة جبر في أريحا، لهدم منزل الأسير ماهر شلون منذ عملية في الأغوار.

وقالت مصادر طبية فلسطينية؛ إن الفتى محمد سليمان عواجنة 17 عاما، استشهد، وأصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة، خلال اشتباك مسلح ومواجهات اندلعت مع الاحتلال على شارع القدس المحاذي للمخيم، خلال انسحابها من المخيم عقب تنفيذها عملية الهدم.

وقام الاحتلال بتفجير منزل عائلة الأسير ماهر شلون 45 عاما في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، عقب اقتحام قوات كبيرة ترافقها جرافة عسكرية لقوات الاحتلال.

وتسبب تفجير المنزل المكون من طابقين، بتضرر عدد من المنازل المحيطة، بعد أن أجبرت سكانه على الخروج منه، كما أجبرت سكان المنازل المحيطة به على الخروج من منازلهم.

وقام الاحتلال بترويع الأطفال والنساء خلال اقتحامه للمنزل ومحيطه، واندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال زرعه الديناميت في أرجاء المنزل، وبعدها سمع دوي انفجار كبير في المخيم، وتصاعدت أعمدة الدخان والغبار جراء التفجير.

يشار إلى أن الأسير شلون، اعتقل في الأول من آذار/مارس الماضي، بعد قتله مستوطنا، في عملية إطلاق نار في الأغوار.

وباستشهاد الفتى عواجنة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، منذ عملية طوفان الأقصى، إلى 84 شهيدا.