بعد نجوم أوروبا.. الدوري السعودي يستهدف نجوم أمريكا الجنوبية

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وجه دوري روشن السعودي بوصلته خلال فترات الانتقالات القادمة إلى أمريكا الجنوبية، بعدما نجح في استقطاب عدد كبير من أفضل النجوم في قارة أوروبا.

وقال النيجيري مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال تصريحات لموقع "90 min": "نحن ننظر الآن إلى أمريكا الجنوبية، لأنها واحدة من مناطق كرة القدم التاريخية، ونعلم أن الفرص موجودة للنظر إلى هؤلاء اللاعبين، فهم يمتلكون إنتاج لا يصدق من الجودة والموهبة".

وأضاف: "من خلال دوري كمدير للدوري، يجب أن أعطي الفرصة للأندية، وعليهم أن يقرروا نوع اللاعبين الذين يريدونهم، ولكن لدينا نظرة أوسع للمستقبل".

وختم إيمينالو تصريحاته قائلا: "أشعر بالفخر لما أنجزناه، وجئنا من أجل التوسع والتحسين، وسنتنافس ونريد أن نكون أحد أفضل الدوريات في العالم، ونحن نمتلك الموارد لنكون الأفضل".

ونجحت أندية دوري روشن في ضم عدد من نجوم قارة أوروبا، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرتغالي روبن نيفيش والصربيان ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو وغيرهم الكثير في فترة الانتقالات الصيفية