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أردوغان: الاحتلال يمارس الجنون بدعم غربي

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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دعا الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان الاحتلال إلى وقف هجماته على قطاع غزّة، قائلا إنّها ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.

وأضاف أردوغان في منشور على منصّة إكس الجمعة 20 أكتوبر، أنّ الاحتلال ماضٍ في استفزاز دول الشرق الأوسط بدلا من التراجع عن أخطائه في غزّة،.

وقال “يجب إنقاذ المنطقة من جنون إسرائيل الذي تدعمه دول ووسائل إعلام غربية”. كما حثّ أردوغان المجتمع الدولي على العمل من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

وتحدّث الرئيس التركي عن مساعي بلاده لوقف العنف في قطاع غزة قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة، حسب قوله

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