فحمان يتجاوز شعب حضرموت بثلاثية في تجمع سيئون

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حقق فريق فحمان أبين فوزه الأول بدوري الدرجة الأولى، حينما تفوق على شعب حضرموت بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة، على ارضية استاد سيئون الاولمبي ، في ختام الجولة الخامسة ضمن المجموعة الثانية في تجمع سيئون، ليحصد فحمان أول ثلاث نقاط فيما بقي شعب حضرموت على رصيده السابق 4 نقاط من تعادل وفوز وخسارة.

استهل فحمان المباراة مهاجماً وكاد أن يفتتح التسجيل عندما تصدى القائم الايسر لمرمى الشعب لتسديدة مهاجم فحمان محمد علي حيدرة ، وفي الدقيقة 12 أحرز فحمان الهدف الاول من كرة عرضية مرسلة الى العمق الدفاعي للشعب لتجد رأسية سلمان مهدي حميدة الذي إرتقي للكرة وأسكنها شباك الشعب.

واستنفر لاعبو شعب حضرموت محاولاتهم لإدراك التعادل حيث سدد عمر غالب الكثيري الكرة في احضان حارس فحمان ، كما حول عماد منصور كرة تصدت لها عارضة مرمى فحمان.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول باغت فحمان شعب حضرموت بالهدف الثاني من هجمة سريعة وتمريرة متقنة من نجم وسط فحمان عمر صالح المسبحي ناحية محمد علي حيدرة الذي سدد الكرة قوية في شباك مرمى الشعب محرزاً الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني تواصلت ومحاولات الشعب لكن صلابة دفاعات فحمان أبطلت مفعول المحاولات الشعباوية.

وأجرى مدرب شعب حضرموت محمد ختام ، خمسة تبديلات في منطقة الهجوم ووسط الميدان فيما أجرى مدرب فحمان محمد البعداني أربعة تبديلات في منطقة الهجوم ووسط الميدان.

وبينما المباراة تتجه الى نهايتها سجل فحمان هدفه الثالث من هجمة مرتدة قادها عمر المسبحي ومررة الكرة صوب وجدي عبدالله الخلاقي الذي لم يتوان في إيداعها مرمى الشعب مضيفاً الهدف الثالث في الدقيقة 93 ، ليفوز فحمان بثلاثة أهداف دون مقابل.

أدار المباراة طاقم تحكيم بقيادة حكم درجة أولى عبدالله العقر ، وساعده على الخطوط صالح الواحدي وعبدالرحمن محمود ، ورابعاً مصعب الميسري ، وراقب المباراة إداريا عوض مصنوم ، وفنياً الدولي حسين شقران ومراقب الفرع قرزي الزبيري. أشهر الحكم خلال شوطي المباراة 7 إنذارات، خمسة منها لفريق فحمان وإنذارين لشعب حضرموت.