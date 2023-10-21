أردوغان: الاحتلال يمارس الجنون بدعم غربي فحمان يتجاوز شعب حضرموت بثلاثية في تجمع سيئون عدن تستضيف البطولة العالمية للملاكمة أواخر الشهر القادم لغم حوثي يدمر جرافة زراعية ويصيب سائقها جنوب الحديدة إصلاح المهرة يطالب بمعالجة وضع الكهرباء واتخاذ الإجراءات الاحترازية للإعصار المحتمل تهديد "كارثي" للجنس البشري عمره 50 ألف عام بسبب تغير المناخ نقابة المعلمين اليمنيين تندد بمجازر الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تراجع التضخم السنوي في دولة عربية إلى 4.9% خلال سبتمبر هل يفقد ميسي لقب كأس العالم بعد سقوط زميله في المنتخب في اختبار المنشطات؟ هيئة الأسرى الفلسطينية تكشف ما تشهده سجون إسرائيل الآن.. “إجراءات لم تحدث منذ 67”
تستضيف مدينة عدن، الواقعة في جنوب اليمن، البطولة العالمية للملاكمة العربية للمحترفين أواخر الشهر القادم. وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في الحكومة المعترف بها دولياً، والاتحاد الدولي للملاكمة العربية، عن تحديد يوم 25 من شهر نوفمبر 2023، موعدا لبطولة عدن العالمية للملاكمة.
وكان الاتحاد الدولي للملاكمة العربية، قد أعلن في وقت سابق موافقته على طلب اليمن، باستضافة وتنظيم “بطولة اليمن العالمية للملاكمة العربية للمحترفين”، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الـ55 لعيد الاستقلال.
ومن المقرر أن يُشارك في البطولة التي ستُقام منافساتها في الصالة الرياضية بمدينة عدن، 10 أبطال في الملاكمة للدفاع عن ألقاب عالمية في أوزان مختلفة، من بينهم أربعة أبطال يمنيين وأربعة أبطال عرب.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدولي للملاكمة العربية، حسام عبدالله آل عطية أن البطولة ستحظى بتغطية إعلامية كبيرة من عديد وسائل الإعلام العربية والأجنبية التي قدمت بالفعل طلبات للحضور وتغطية وبث وإذاعة البطولة على الهواء مباشرة.
وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للملاكمة العربية سيقوم بتنظيم هذا الحدث العالمي بالتعاون مع شركة (SMA) العالمية للفعاليات الرياضية، ومقرها مدينة دبي الإماراتية، وجرى توقيع الاتفاقية بين الجانبين خلال الأيام القادمة في سفارة اليمن بالقاهرة