لغم حوثي يدمر جرافة زراعية ويصيب سائقها جنوب الحديدة

السبت 21 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدى انفجار لغم حوثي اليوم الجمعة، إلى اعطاب جرافة زراعية واصابة سائقها في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، في ثاني حادثة تشهدها المديرية خلال 24 ساعة.

وذكر مجاهد القب رئيس مؤسسة رصد للحقوق والحريات، إن انفجار لغم زرعته المليشيا الحوثية قرب مصنع الثلج شرق مدينة التحيتا أسفر عن إصابة شخص واعطاب جرافته.

وأضاف القب في تغريدة على منصة (أكس)، إن الحادثة هي الثانية بعد انفجار لغم حوثي بجرافة زراعية في منطقة محوى البلكم شرق مدينة التحيتا.

وأشار إلى أن 8 مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال اليومين الماضيين، جراء انفجار الغام مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة