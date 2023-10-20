إصلاح المهرة يطالب بمعالجة وضع الكهرباء واتخاذ الإجراءات الاحترازية للإعصار المحتمل

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 236

عقد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة اجتماعه الاعتيادي، لمناقشة العديد من القضايا المدرجة في جدول أعماله، وأبرز القضايا المتعلقة بالمحافظة.

وخلال اجتماعه أشاد الإصلاح بالتفاعل المجتمعي في مختلف مديريات محافظة المهرة في التضامن مع القضية الفلسطينية والخروج بوقفات احتجاجية متعددة لإدانة ما يتعرض له سكان غزة من إبادة جماعية

وأكد الاصلاح على أهمية مواصلة مثل هذه الوقفات التضامنية الداعمة للقضية الفلسطينية.

كما وقف تنفيذي الإصلاح بالمهرة أمام تردي بعض الخدمات بالمحافظة داعيا السلطة المحلية لوضع حلول عاجلة لانقطاع التيار الكهربائي التي أثقلت كاهل المواطنين.

و دعا إصلاح المهرة السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقوف أمام تداعيات الاعصار المحتمل وقوعه في المحافظة، للحد من الأضرار مطالبا المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة سكان المناطق القريبة من السواحل.