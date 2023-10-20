أردوغان: الاحتلال يمارس الجنون بدعم غربي فحمان يتجاوز شعب حضرموت بثلاثية في تجمع سيئون عدن تستضيف البطولة العالمية للملاكمة أواخر الشهر القادم لغم حوثي يدمر جرافة زراعية ويصيب سائقها جنوب الحديدة إصلاح المهرة يطالب بمعالجة وضع الكهرباء واتخاذ الإجراءات الاحترازية للإعصار المحتمل تهديد "كارثي" للجنس البشري عمره 50 ألف عام بسبب تغير المناخ نقابة المعلمين اليمنيين تندد بمجازر الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تراجع التضخم السنوي في دولة عربية إلى 4.9% خلال سبتمبر هل يفقد ميسي لقب كأس العالم بعد سقوط زميله في المنتخب في اختبار المنشطات؟ هيئة الأسرى الفلسطينية تكشف ما تشهده سجون إسرائيل الآن.. “إجراءات لم تحدث منذ 67”
عقد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة اجتماعه الاعتيادي، لمناقشة العديد من القضايا المدرجة في جدول أعماله، وأبرز القضايا المتعلقة بالمحافظة.
وخلال اجتماعه أشاد الإصلاح بالتفاعل المجتمعي في مختلف مديريات محافظة المهرة في التضامن مع القضية الفلسطينية والخروج بوقفات احتجاجية متعددة لإدانة ما يتعرض له سكان غزة من إبادة جماعية
وأكد الاصلاح على أهمية مواصلة مثل هذه الوقفات التضامنية الداعمة للقضية الفلسطينية.
كما وقف تنفيذي الإصلاح بالمهرة أمام تردي بعض الخدمات بالمحافظة داعيا السلطة المحلية لوضع حلول عاجلة لانقطاع التيار الكهربائي التي أثقلت كاهل المواطنين.
و دعا إصلاح المهرة السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقوف أمام تداعيات الاعصار المحتمل وقوعه في المحافظة، للحد من الأضرار مطالبا المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة سكان المناطق القريبة من السواحل.