نقابة المعلمين اليمنيين تندد بمجازر الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعت نقابة المعلمين اليمنيين الدول العربية بتفعيل مبدأ الدفاع المشترك والقيام بصد العدوان الصهيوني تجاه شعب فلسطين الذي يتعرض للإبادة والتهجير وحماية الشعب الفلسطيني .

جاء ذلك في بيان للنقابة تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني المحتل على غزة والذي كان ابشعها استهداف مستشفى المعمداني بقطاع غزة.

كما طالبت النقابة الدول العربية بتفعيل مبدأ الدفاع المشترك والقيام بصد العدوان الصهيوني تجاه شعب فلسطين الذي يتعرض للإبادة والتهجير وحماية الشعب الفلسطيني .

وقالت نقابة المعلمين في بيانها: "إننا ونحن نعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في التحرر والاستقلال ومع زملائنا المعلمين الفلسطينيين وأسرهم إذ ندين وبشدة الجرائم والمجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين واستهداف المستشفيات والمدارس وبيوت الٱمنين.

وأردفت النقابةفي بيانها" ويستمر العدوان والمجازر على مدار الساعة في ظل صمت رهيب من قبل المجتمع الدولي إلا ما يتم حشده من جيوش وأسلحة ودعم ومواقف مساندة للعدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المحاصر من كل جانب في غزة وتدمير المدن والمنازل والبنية التحتية ودك البيوت على رؤوس ساكنيها مما يشكل إبادة جماعية لأكثر من مليوني من البشر فضلا عن منع الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عنهم وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وتعد جريمة ضد الإنسانية"