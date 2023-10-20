تهديد "كارثي" للجنس البشري عمره 50 ألف عام بسبب تغير المناخ نقابة المعلمين اليمنيين تندد بمجازر الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تراجع التضخم السنوي في دولة عربية إلى 4.9% خلال سبتمبر هل يفقد ميسي لقب كأس العالم بعد سقوط زميله في المنتخب في اختبار المنشطات؟ هيئة الأسرى الفلسطينية تكشف ما تشهده سجون إسرائيل الآن.. “إجراءات لم تحدث منذ 67” العفو الدولية تصدر تقريرا عن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كتائب القسام تعلن إطلاق سراح محتجزتين لديها تحملان جنسية أمريكية بوساطة دولة عربية مقتل وإصابة أكثر من 1200 شخص بحوادث مرورية بمناطق الحوثي خلال شهر مطار سيئون الدولي يستقبل 174 رحلة جوية خلال الربع الثالث من العام 2023 حضرموت تشهد مهرجانا جماهيريا حاشدا تضامنا مع الشعب الفلسطيني
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم في المملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، استقر عند 4.9% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 5% في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 9.9% على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.8%.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.6% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري.