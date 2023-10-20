تراجع التضخم السنوي في دولة عربية إلى 4.9% خلال سبتمبر

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم في المملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، استقر عند 4.9% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 5% في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 9.9% على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية 1.3%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.8%.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.6% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري.