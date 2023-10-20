هيئة الأسرى الفلسطينية تكشف ما تشهده سجون إسرائيل الآن.. “إجراءات لم تحدث منذ 67”

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، قدورة فارس، اليوم الجمعة، أن إسرائيل فرضت “إجراءات تعسفية وعقابية” بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر تشرين/الأول الجاري، مشيراً إلى أن ما شهدته السجون الإسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين لم يحدث منذ عام 1967.

وفي تصريحات لوكالة “أنباء العالم العربي”، ذكر فارس، أن ذلك جاء تنفيذاً لأوامر من قيادة الجيش الإسرائيلي التي تشرف على السجون، محذراً من خطورة ما يتعرض له الأسرى من “اعتداءات”.

وأضاف أن حالة الطوارئ أعلنت في السجون الإسرائيلية منذ اليوم الأول للحرب، قائلاً: إن السلطات الإسرائيلية “أغلقت بموجبها على الأسرى في غرفهم وزنازينهم ولم يسمح لهم بالخروج منها”.

كما أشار فارس إلى أن إسرائيل عملت أيضاً على “زيادة أجهزة التشويش ووقف الزيارات، وقطع الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى بين فترة وأخرى، وسحب المواد الغذائية في الأقسام، وتقليص كمية الطعام التي يتم إدخالها لهم، كما تم حرمان الأسرى من الخروج لساحة السجن”.

وأوضح أن إدارة السجون بدأت بعد ذلك في “إضافة إجراء جديد يومياً وقطعت الكهرباء والماء، بل وتطور الأمر للاعتداءات الجسدية والاستفزازات المستمرة وعمليات التفتيش المتكررة”.

واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى أن هذه الإجراءات “تهدف إلى خلق احتكاكات واستدراج الأسرى لأي ردة فعل لقمعهم، ثم البدء بمصادرة ممتلكاتهم من ملابس وأغطية”، لافتاً إلى أن الأدوية أيضاً لم تعد متاحة بشكل منتظم “ما ينعكس على وضعهم الصحي والنفسي والجسدي”.