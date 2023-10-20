العفو الدولية تصدر تقريرا عن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن عائلات بأكملها قتلت في غزة بقصف إسرائيلي، مؤكدة أنها وثقت أدلة دامغة على جرائم حرب.

وأكدت المنظمة أنها "وثقت الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ومنها هجمات عشوائية تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين".

وأضافت مأنه "يجب التحقيق في هجمات إسرائيل على غزة باعتبارها جرائم حرب".

وأردفت أن "نتائج تحقق المنظمة من الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، ولم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، وفشلت في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية".

وأوضحت أن "القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين ودمرت البنى التحتية، كما أن نتائج التحقيق في خمس هجمات إسرائيلية كشفت أن المنظمة لم تجد أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في موقع الهجمات".

وشددت: "الحصار الإسرائيلي غير القانوني حول غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، ويتعين على المجتمع الدولي التحرك فورا لمنع تحول غزة إلى مقبرة ضخمة.. كما يجب على حلفاء إسرائيل أن يفرضوا فورا حظرا شاملا على الأسلحة نظرا لارتكابها انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي".