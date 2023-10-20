كتائب القسام تعلن إطلاق سراح محتجزتين لديها تحملان جنسية أمريكية بوساطة دولة عربية

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 177

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح محتجزتين من الأسرى لديها تحملان الجنسية الأمريكية.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية.

وأضاف: أطلقنا سراح المحتجزتين الأمريكيتين لنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته هي ادعاءات كاذبة.

وكانت القسام أعلنت وجود أكثر من 250 أسيراً لديهم بعد معركة طوفان الأقصى وبعضهم من جنسيات أجنبية.

وأكد أبو عبيدة في تصريحات سابقة أن عدد الأسرى لديهم ما بين 200 و250، مشيرًا إلى أن 22 أسيراً إسرائيلياً فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.

وأوضح أن لدى القسام نحو 200 أسير والبقية موزعون لدى المكونات الأخرى، ولفت إلى أن آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز.

ونفذت كتائب القسام عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر باتجاه مستوطنات غلاف غزة، حيث استطاعت أسر عدد من المستوطنين وقتل آخرين، بمفاجأة اعتبرت الأكبر بتاريخ الدولة العبرية منذ حرب أكتوبر.