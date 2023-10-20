مقتل وإصابة أكثر من 1200 شخص بحوادث مرورية بمناطق الحوثي خلال شهر

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أوقعت الحوادث المرورية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أكثر من 1,200 قتيل وجريح، خلال الشهر الماضي.

وبحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين، فإن ما مجموعه 1,226 شخص بين قتيل وجريح نتيجة ألف حادث مروري وقعت في أمانة العاصمة وبقية المحافظات الخاضعة للمليشيات، في شهر ربيع الأول.

وأضافت أن هذه الحوادث أودت بحياة 131 شخصاً، فيما تعرض 1,095 آخرين لإصابات متفاوتة الخطورة.

وأشارت إلى أن الحوادث التي وقعت الشهر الماضي تنوعت بين 396 دهس مشاة، و235 صدام دراجات نارية، و218 صدام آليات، و97 انقلاب، و31 صدام جسم ثابت، و21 سقوط من آلية، وثلاثة حوادث أخرى، فيما قدرت الخسائر المادية الناجمة عنها مبلغ 429.25 مليون ريال.