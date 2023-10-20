مطار سيئون الدولي يستقبل 174 رحلة جوية خلال الربع الثالث من العام 2023

الجمعة 20 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استقبل مطار سيئون الدولي 160 رحلة مدنية، و 14 رحلة خاصة بالمنظمات الدولية والخاصة خلال الربع الثالث من العام الحالي .

و أوضح المركز الإعلامي للجنة الأمنية بالمطار أن إجمالي المسافرين خلال ذات الفترة بلغ أكثر من 11 ألف مسافر، كما بلغ عدد الواصلين قرابة 11 ألف مسافر.

وأوضح التقرير أنه تم إيقاف تسعة أفراد مطلوبين أمنياً في قضايا جنائية مختلفة، وكذا مرحل من خارج اليمن. اكد التقرير أن الحالة الأمنية كانت مستقرة ولم تشهد أي اختلالات او اختراقات أمنية في صالات ومرافق المطار خلال ذات الفترة.